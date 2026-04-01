L'Italie éliminée de la Coupe du monde : certains pointent du doigt les agents. Combien gagnent-ils ? Plus d'un milliard d'euros au cours des cinq dernières années, la Juventus en tête

Au lendemain de l'élimination, l'heure est à l'analyse et à la réflexion ; Gattuso envisage même de démissionner malgré la confiance que lui accorde Gravina. Selon certains, les agents sportifs seraient également sur la sellette pour l'échec de l'Italie ; ces agents jouent en effet un rôle de plus en plus central lors des périodes de transfert, durant lesquelles ils gèrent les transferts des joueurs d'un club à l'autre. Selon le dernier rapport de la FIGC, au cours de l'année civile 2025, les revenus des agents ont augmenté de 33 millions par rapport à l'année précédente : 299,6 millions répartis entre les clubs de Serie A, Serie B et Serie C ; c'est le chiffre le plus élevé des huit dernières années. Si l'on considère les cinq dernières années, les clubs ont versé près de 1,3 milliard d'euros.



