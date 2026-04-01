Sur le plan sportif, ce qui s'est passé hier soir lors du match Bosnie-Italie est, à tous égards, un véritable drame. C'est la troisième Coupe du monde à laquelle nous ne participons pas ; contrairement aux éditions précédentes, le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet) comptera 48 équipes qualifiées. Et l'Italie n'en fera pas partie. Après 2018 et 2022, il faut également faire une croix sur 2026 : le dernier match des Azzurri en Coupe du monde remonte au 24 juin 2014 ; le dernier but a été marqué par Mario Balotelli. Puis, le vide total. Déception, amertume, colère. Tout comme hier soir, lorsque, après le match, le sélectionneur Rino Gattuso s'est excusé auprès de tout un pays, les larmes aux yeux.
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L'Italie éliminée de la Coupe du monde : certains pointent du doigt les agents. Combien gagnent-ils ? Plus d'un milliard d'euros au cours des cinq dernières années, la Juventus en tête
COMBIEN GAGNENT LES AGENTS
Au lendemain de l'élimination, l'heure est à l'analyse et à la réflexion ; Gattuso envisage même de démissionner malgré la confiance que lui accorde Gravina. Selon certains, les agents sportifs seraient également sur la sellette pour l'échec de l'Italie ; ces agents jouent en effet un rôle de plus en plus central lors des périodes de transfert, durant lesquelles ils gèrent les transferts des joueurs d'un club à l'autre. Selon le dernier rapport de la FIGC, au cours de l'année civile 2025, les revenus des agents ont augmenté de 33 millions par rapport à l'année précédente : 299,6 millions répartis entre les clubs de Serie A, Serie B et Serie C ; c'est le chiffre le plus élevé des huit dernières années. Si l'on considère les cinq dernières années, les clubs ont versé près de 1,3 milliard d'euros.
QUELS SONT LES CLUBS QUI PAIENT LE PLUS ?
Si l'on se réfère aux données de 2025, la Juventus est le club qui a versé le plus de commissions aux agents : 32,1 millions d'euros. En deuxième position, on trouve Naples avec 24,6 millions, tandis que la troisième place revient au Milan, qui a dépensé 22,9 millions. Les trois clubs ayant franchi la barre des 100 millions d'euros en cumulant les dépenses versées aux agents au cours des cinq dernières années sont la Juventus (169,3), l'Inter (128,5) et la Roma, qui a atteint 100,2 millions d'euros. En analysant certaines données et en considérant celles de 2020 à aujourd'hui, les Bianconeri ont versé aux agents plus du double des commissions versées par le Milan (78,1) et le Napoli (75,9).