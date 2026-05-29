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L’Italie doit cesser de rêver de recruter Pep Guardiola et Cesc Fàbregas, l’entraîneur par intérim s’en prenant aux « escrocs » qui détruisent le football national
Baldini réclame une réforme structurelle
Alors que d’autres nations peaufinent leur préparation en vue de la Coupe du monde, les Azzurri se retrouvent pour la première fois sous la houlette de Baldini afin de préparer les matchs amicaux contre le Luxembourg et la Grèce. Lors d’une conférence de presse précédant la première séance d’entraînement, l’entraîneur par intérim a réclamé une refonte complète de la hiérarchie du football national.
La sélection nationale n’a pas encore trouvé de successeur permanent à Gennaro Gattuso, démissionnaire après l’échec des qualifications pour la Coupe du monde 2026.
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L’entraîneur par intérim vise désormais les instances dirigeantes du club.
Alors que le pays est encore sous le choc de son échec à se qualifier pour le tournoi estival, l’entraîneur par intérim n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les problèmes structurels profonds qui minent actuellement le football national. S’exprimant sans détour sur le football italien, Baldini a déclaré : « Le football italien est entre les mains de dirigeants ne pensant qu’à leurs propres intérêts, et non au développement de ce sport. Ils privilégient les transferts de joueurs confirmés plutôt que l’émergence des jeunes, parce que cela sert leurs intérêts personnels. Je l’ai toujours affirmé : certains dirigeants sont de véritables « escrocs » qui tiennent les rênes du football italien. Tant que nous n’aurons pas de dirigeants sérieux, le problème persistera. »
Des objectifs managériaux irréalisables ont été écartés
Plusieurs noms circulent pour le poste vacant, dont celui d’Antonio Conte, fraîchement parti de Naples. Écartant toute velléité de recruter des personnalités telles que Fabregas, qui a mené Côme en Ligue des champions, ou Guardiola, qui vient de clore une décennie de succès à Manchester City, Baldini a déclaré : « Si je devais choisir, j’opterais pour des entraîneurs au parcours solide.
« Il est inutile de citer des noms inaccessibles comme Guardiola ou Fabregas ; en Italie, nous disposons de nombreux entraîneurs compétents, capables d’imprimer une identité forte à l’équipe. Je souhaite simplement que le futur entraîneur me considère comme une ressource et non comme un obstacle. »
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Les Azzurri traversent actuellement une phase de transition.
Sous pression, la fédération doit rapidement nommer un sélectionneur permanent pour éviter une nouvelle période de stagnation, consécutive à l’échec récent en phase de qualification. Pendant que les dirigeants examinent les différentes options, le groupe doit rester concentré sur la pelouse durant cette trêve internationale. Les deux matchs amicaux consécutifs contre le Luxembourg puis la Grèce constituent un test majeur pour les joueurs, qui doivent y affirmer une identité tactique claire avant l’arrivée officielle d’un nouveau staff à long terme.