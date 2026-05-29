Alors que d’autres nations peaufinent leur préparation en vue de la Coupe du monde, les Azzurri se retrouvent pour la première fois sous la houlette de Baldini afin de préparer les matchs amicaux contre le Luxembourg et la Grèce. Lors d’une conférence de presse précédant la première séance d’entraînement, l’entraîneur par intérim a réclamé une refonte complète de la hiérarchie du football national.

La sélection nationale n’a pas encore trouvé de successeur permanent à Gennaro Gattuso, démissionnaire après l’échec des qualifications pour la Coupe du monde 2026.