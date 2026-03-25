L'Italie des moins de 17 ans signe un incroyable retour lors des qualifications pour l'Euro : 3-2 face au Portugal, champion d'Europe en titre

Le compte à rebours est terminé et l'équipe nationale italienne des moins de 17 ans a réalisé un véritable exploit pour ses débuts dans le groupe A2 de la Ligue A du deuxième tour des qualifications menant à la phase finale du Championnat d'Europe (qui se déroulera en Estonie du 25 mai au 7 juin).
Les Azzurrini, entraînés et sélectionnés par le sélectionneur Daniele Franceschini, ont été les protagonistes d'un retour historique lors de leur premier match contre le Portugal, champion d'Europe en titre, battant la sélection lusitanienne 3-2 grâce à une seconde mi-temps de très haut niveau.