L'Italie des moins de 17 ans signe un incroyable retour lors des qualifications pour l'Euro : 3-2 face au Portugal, champion d'Europe en titre

Les Azzurrini n'ont pas pris le meilleur départ, les champions d'Europe ayant pris une double avance grâce à des buts de Gustavo Guerra à la 11e minute et d'Afonso Ferreirinha quelques minutes plus tard, à la 15e.

Un début de match particulièrement choquant qui a compliqué les ambitions de l'Italie U17, appelée à réaliser un véritable exploit pour renverser la situation.

Après une première mi-temps passée dans l'ombre, les Azzurrini ont retrouvé leur combativité en deuxième mi-temps, qui a immédiatement débuté par le but de Perillo à la 46e minute, réduisant l'écart.

Cinq minutes plus tard, le Portugal se désorganise, permettant à Okon d'égaliser à la 51e minute. Le rythme ne cesse de s'accélérer, les deux équipes se livrant à de nombreuses actions et incursions, mais c'est finalement l'Italie qui trouve la meilleure finition pour mener à bien un incroyable retour grâce au but de Landi à la 75e minute, scellant le score final de 3-2 pour les Azzurrini.