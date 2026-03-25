Goal.com
En direct
Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

L'Italie des moins de 17 ans signe un incroyable retour lors des qualifications pour l'Euro : 3-2 face au Portugal, champion d'Europe en titre

Italie U17
Italie U17 vs Portugal U17
Portugal U17
European Championship U17 Qualification

Une belle remontée pour les Azzurrini, qui remportent leurs trois premiers points dans leur poule.

Le compte à rebours est terminé et l'équipe nationale italienne des moins de 17 ans a réalisé un véritable exploit pour ses débuts dans le groupe A2 de la Ligue A du deuxième tour des qualifications menant à la phase finale du Championnat d'Europe (qui se déroulera en Estonie du 25 mai au 7 juin).

Les Azzurrini, entraînés et sélectionnés par le sélectionneur Daniele Franceschini, ont été les protagonistes d'un retour historique lors de leur premier match contre le Portugal, champion d'Europe en titre, battant la sélection lusitanienne 3-2 grâce à une seconde mi-temps de très haut niveau.

  • LA COURSE

    Les Azzurrini n'ont pas pris le meilleur départ, les champions d'Europe ayant pris une double avance grâce à des buts de Gustavo Guerra à la 11e minute et d'Afonso Ferreirinha quelques minutes plus tard, à la 15e.

    Un début de match particulièrement choquant qui a compliqué les ambitions de l'Italie U17, appelée à réaliser un véritable exploit pour renverser la situation.

    Après une première mi-temps passée dans l'ombre, les Azzurrini ont retrouvé leur combativité en deuxième mi-temps, qui a immédiatement débuté par le but de Perillo à la 46e minute, réduisant l'écart.

    Cinq minutes plus tard, le Portugal se désorganise, permettant à Okon d'égaliser à la 51e minute. Le rythme ne cesse de s'accélérer, les deux équipes se livrant à de nombreuses actions et incursions, mais c'est finalement l'Italie qui trouve la meilleure finition pour mener à bien un incroyable retour grâce au but de Landi à la 75e minute, scellant le score final de 3-2 pour les Azzurrini.

    • Publicité

  • LE CLASSEMENT

    Rappelons que seule l'équipe classée première décrochera son billet pour la phase finale ; le classement sourit donc aux Azzurrini, qui occupent désormais la tête du classement ex æquo avec la Roumanie (vainqueur 5-2 de son match contre l'Islande).

    Le 28 mars prochain, l'Italie U17 affrontera justement ses homologues islandais pour poursuivre sa route vers l'Euro et rester en tête du classement du Groupe A2 de la Ligue A du deuxième tour des qualifications continentales.

European Championship U17 Qualification
Portugal U17 crest
Portugal U17
POR
Romania U17 crest
Romania U17
ROU
European Championship U17 Qualification
Islande U17 crest
Islande U17
ICE
Italie U17 crest
Italie U17
ITA