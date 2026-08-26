L’adolescent a été écarté du quart de finale aller de Coupe du Brésil de Santos contre Palmeiras après que le club lui a accordé l’autorisation de se rendre en Europe. Il profite de ce voyage pour finaliser les démarches liées à sa double nationalité et évaluer de potentiels clubs intéressés par un prêt avant la fermeture du mercato. Une décision concernant sa destination immédiate en club est attendue dans les prochains jours, alors que la bataille internationale autour de son avenir se poursuit.