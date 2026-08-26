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L’Italie approche le prodige de Santos Robinho Jr. alors que le bras de fer international avec le Brésil débute autour de l’ailier de 18 ans
Les Azzurri se rapprochent du prodige de Santos
Selon ESPN Brazil, la Fédération italienne de football a pris contact avec les représentants de l’attaquant de Santos Robinho Jr. afin d’évoquer une possible convocation dans les équipes de jeunes de l’Italie. Le joueur de 18 ans est dans la dernière ligne droite pour obtenir la nationalité italienne par filiation maternelle, via sa mère, Vivian.
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Le Brésil surveille un espoir adolescent
Le rapport ajoute que la Confédération brésilienne de football (CBF) suit également de très près l’évolution de l’ailier. Des membres du staff de la CBF se sont rendus au centre d’entraînement CT Rei Pele en juillet afin de recueillir des données et de prendre ses mensurations pour l’équipement, après l’avoir présélectionné pour l’équipe des moins de 20 ans avant des matches amicaux contre la Bolivie. Bien qu’il n’ait finalement pas été retenu dans la sélection finale, l’adolescent reste clairement dans le viseur des deux fédérations.
Une illustre lignée suscite l’intérêt
Robinho Jr. est le fils de l'ancien international brésilien Robinho, qui a honoré 100 sélections et inscrit 28 buts avec le Brésil entre 2003 et 2017. Après avoir intégré le groupe professionnel de Santos l'an dernier, l'attaquant a disputé 12 matches officiels sous les ordres de l'entraîneur principal Cuca en 2026. Il cherche désormais à obtenir davantage de temps de jeu en équipe première afin d'accélérer son développement.
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La recherche d’un prêt en Europe commence
L’adolescent a été écarté du quart de finale aller de Coupe du Brésil de Santos contre Palmeiras après que le club lui a accordé l’autorisation de se rendre en Europe. Il profite de ce voyage pour finaliser les démarches liées à sa double nationalité et évaluer de potentiels clubs intéressés par un prêt avant la fermeture du mercato. Une décision concernant sa destination immédiate en club est attendue dans les prochains jours, alors que la bataille internationale autour de son avenir se poursuit.
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