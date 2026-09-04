La détermination de Tottenham a été le facteur décisif pour obtenir la signature de Tonali. Le club du nord de Londres a affiché une vision claire qui a convaincu le milieu de terrain de quitter St James' Park pour la capitale. Dans un entretien accordé à Tuttosport, Riso a expliqué que Tonali avait pleinement mérité son prix record.

« Il y a de nombreuses années de travail derrière une telle opération. Ce n’est pas moi qui ai établi le record : c’est Sandro qui l’a mérité sur le terrain », a expliqué Riso.

« J’ai tout au plus passé quelques coups de fil en plus. Tottenham est un club qui avait une idée très claire au sujet de Sandro. Quand une entreprise vous fait comprendre qu’un joueur est une priorité, tout devient plus facile. »