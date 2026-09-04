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« L’Italie a toujours du talent » : l’agent de Sandro Tonali réagit au transfert record de Tottenham et à l’arrivée d’Honest Ahanor à Chelsea
Énormes transferts estivaux pour le duo italien
L’agent de football Riso a levé le voile sur deux des plus gros transferts impliquant des joueurs italiens cet été. Tonali et Ahanor ont tous deux bouclé d’énormes transferts. Tonali a finalisé un incroyable transfert de 115 millions d’euros de Newcastle à Tottenham, devenant ainsi le footballeur italien le plus cher de l’histoire. Pendant ce temps, le défenseur très prometteur de 18 ans Ahanor a rejoint Chelsea en provenance de l’Atalanta dans le cadre d’un accord d’une valeur de 46 millions d’euros.
Ces transferts à prix d’or représentent un changement important pour les talents italiens qui partent en Angleterre. Riso estime que ces transferts reflètent la qualité indéniable qui continue d’être produite en Serie A.
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Tottenham avait fait de Tonali une priorité absolue
La détermination de Tottenham a été le facteur décisif pour obtenir la signature de Tonali. Le club du nord de Londres a affiché une vision claire qui a convaincu le milieu de terrain de quitter St James' Park pour la capitale. Dans un entretien accordé à Tuttosport, Riso a expliqué que Tonali avait pleinement mérité son prix record.
« Il y a de nombreuses années de travail derrière une telle opération. Ce n’est pas moi qui ai établi le record : c’est Sandro qui l’a mérité sur le terrain », a expliqué Riso.
« J’ai tout au plus passé quelques coups de fil en plus. Tottenham est un club qui avait une idée très claire au sujet de Sandro. Quand une entreprise vous fait comprendre qu’un joueur est une priorité, tout devient plus facile. »
La Premier League agit comme la NBA du football
Riso a également évoqué l’ascension fulgurante d’Ahanor après son transfert de 46 M€ à Stamford Bridge. Il y a tout juste un an, le défenseur polyvalent était devenu le deuxième joueur italien de moins de 17 ans le plus cher lorsqu’il avait quitté le Genoa pour l’Atalanta pour 15 M€, plus des bonus. L’agent voit dans le dernier transfert d’Ahanor la preuve que l’Italie continue de former des jeunes talents d’élite.
« Pour l’Atalanta, c’est sans aucun doute une très grande opération, a déclaré Riso. Mais si un garçon aussi jeune atteint une telle valorisation, cela signifie aussi qu’encore aujourd’hui, en Italie, nous avons du talent et savons comment le cultiver.
« Le fait qu’ils restent ici [en Italie] n’est pas central, surtout si leur destination est la Premier League, un championnat que j’ai souvent décrit comme la NBA du football et qui, en tant que tel, peut certainement contribuer de manière décisive à leur progression. C’est très exigeant et cela les rend plus forts pour notre équipe nationale. Le vrai défi pour la Serie A est de créer les conditions pour que ces garçons grandissent ici, avant de devoir les vendre. »
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Espoirs en équipe nationale et prêts
Ahanor ne jouera pas immédiatement pour Chelsea cette saison. À la place, l’adolescent passera l’exercice en cours en prêt à Crystal Palace afin d’acquérir une précieuse expérience en équipe première en Angleterre.
Ce jeune espoir rejoindra effectivement Chelsea au début de la saison 2027-2028. Son objectif immédiat sera de briller à Selhurst Park et d’ajouter à son unique sélection en équipe senior avec l’Italie, obtenue sous les ordres du sélectionneur par intérim Silvio Baldini en juin dernier.
Pendant ce temps, Tonali cherchera à justifier son énorme prix dans le nord de Londres. Le milieu de terrain est attendu comme une pièce cruciale du puzzle pour Tottenham dans sa lutte pour les grands titres cette saison.
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