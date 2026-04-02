L'Italie a été avertie qu'elle pourrait se voir retirer l'organisation de l'Euro 2032 par le président de l'UEFA après son dernier échec en Coupe du monde

Au lendemain de l'échec cuisant de l'Italie, qui n'a pas réussi à décrocher l'organisation de la Coupe du monde 2026, le président de l'UEFA a semé un peu plus la panique en mettant en doute la capacité du pays à accueillir l'Euro 2032. Alors que le tournoi est actuellement prévu en Italie et en Turquie, Ceferin a souligné que l'état médiocre des stades italiens pourrait constituer un obstacle majeur.

S'exprimant à ce sujet dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Ceferin a déclaré : « L'Euro 2032 est au programme et se déroulera comme prévu. J'espère que les infrastructures seront prêtes. Sinon, le tournoi ne se jouera pas en Italie. » Il a en outre souligné que les responsables politiques italiens devaient se remettre en question quant à l'état du football national, ajoutant : « Ce sont peut-être les responsables politiques italiens qui devraient se demander pourquoi l’Italie dispose de l’une des pires infrastructures de football en Europe. » Cette urgence a été reprise par le maire de Milan, Giuseppe Sala, alors que l’Inter et l’AC Milan prévoient d’acheter San Siro et de construire un nouveau stade adjacent : « [Le nouveau stade] doit être prêt d’ici 2031, car l’UEFA nous dit qu’elle n’envisagera pas Milan pour le Championnat d’Europe 2032 si San Siro reste en place. »