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L'Italie a été avertie qu'elle pourrait se voir retirer l'organisation de l'Euro 2032 par le président de l'UEFA après son dernier échec en Coupe du monde
L'UEFA lance un ultimatum sévère concernant les stades
Au lendemain de l'échec cuisant de l'Italie, qui n'a pas réussi à décrocher l'organisation de la Coupe du monde 2026, le président de l'UEFA a semé un peu plus la panique en mettant en doute la capacité du pays à accueillir l'Euro 2032. Alors que le tournoi est actuellement prévu en Italie et en Turquie, Ceferin a souligné que l'état médiocre des stades italiens pourrait constituer un obstacle majeur.
S'exprimant à ce sujet dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Ceferin a déclaré : « L'Euro 2032 est au programme et se déroulera comme prévu. J'espère que les infrastructures seront prêtes. Sinon, le tournoi ne se jouera pas en Italie. » Il a en outre souligné que les responsables politiques italiens devaient se remettre en question quant à l'état du football national, ajoutant : « Ce sont peut-être les responsables politiques italiens qui devraient se demander pourquoi l’Italie dispose de l’une des pires infrastructures de football en Europe. » Cette urgence a été reprise par le maire de Milan, Giuseppe Sala, alors que l’Inter et l’AC Milan prévoient d’acheter San Siro et de construire un nouveau stade adjacent : « [Le nouveau stade] doit être prêt d’ici 2031, car l’UEFA nous dit qu’elle n’envisagera pas Milan pour le Championnat d’Europe 2032 si San Siro reste en place. »
- AFP
Ceferin prend la défense du président de la FIGC, Gravina
Malgré la pression politique croissante qui pèse sur le président de la FIGC, Gabriele Gravina, Ceferin a pris la défense de son homologue. En Italie, nombreux sont ceux, dont le ministre des Sports Andrea Abodi, qui ont réclamé un remaniement complet de la direction de la fédération à la suite de la défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine. Ceferin estime toutefois que la responsabilité n’incombe pas à lui.
« Ce n'est absolument pas la faute de Gabriele et je n'oserais attaquer ni les joueurs ni l'entraîneur », a ajouté Ceferin. « Quand j’étais président de la Fédération slovène de football, je disais toujours à l’entraîneur : “Si vous gagnez, vous et les joueurs serez les héros. Si vous perdez, la responsabilité nous incombera.” » Il a décrit Gravina comme un « gentleman qui aime le football » et a laissé entendre que trouver un remplaçant de son calibre constituerait un défi de taille pour le football italien.
Indignation nationale et pressions politiques
L'échec à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive a déclenché une guerre civile au sein du monde sportif italien. Abodi n'a pas hésité à réclamer un renouvellement de la direction de la FIGC, affirmant qu'il est « objectivement injuste de nier sa propre responsabilité » dans cette catastrophe. Les répercussions ont atteint les plus hautes sphères du gouvernement, avec le lancement de pétitions officielles visant à obtenir des démissions.
Ceferin a évoqué ce climat hostile, déclarant : « Cela me met en colère et m’attriste qu’il y ait des gens qui attendent secrètement que quelque chose tourne mal pour ensuite bondir et se mettre à critiquer. Ils ne soutiennent pas l’Italie, ils se soutiennent eux-mêmes.
« Gabriele est mon premier vice-président et il est très important pour moi. Mais la plus grande perte serait celle de la FIGC. Il ne sera pas facile de trouver un homme qui aime autant le football et l’Italie. Mais je ne suis pas assez naïf pour croire que des personnes égocentriques, qui n’attendent qu’un incident pour s’en mêler, y réfléchiraient. Elles s’en moquent. »
- AFP
La reconstruction après la catastrophe en Bosnie
Alors que la bataille fait rage dans les couloirs du pouvoir, le dispositif technique des Azzurri se retrouve déjà dans une impasse totale. Gennaro Gattuso devrait quitter son poste d’entraîneur principal après l’échec de Zenica, et des noms prestigieux comme Antonio Conte et Massimiliano Allegri sont pressentis pour incarner les sauveurs potentiels chargés de mener le projet de reconstruction. Cependant, toute nouvelle nomination ne constituera qu'une solution temporaire si les problèmes plus profonds concernant les stades et le soutien politique, mis en évidence par Ceferin, ne sont pas résolus avant la date butoir de 2032. Pour l'instant, les quadruples champions du monde restent dans un état de remise en question sans précédent.