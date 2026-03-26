L'Italie a deux visages, mais nous allons de l'avant et c'est la seule chose qui compte. Nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin

Une certaine prudence s’impose dans les commentaires sur les joueurs individuels. Les voici. Donnarumma « sans note », comme on disait avant le fantasy football : jamais vraiment sollicité et imprécis une seule fois avec les pieds. Mancini, avec beaucoup d’ardeur mais peu de lucidité, une combativité exagérée même lorsqu’elle était superflue. Bastoni méconnaissable en première mi-temps : brouillon et querelleur, sans compter qu’il était à la traîne en défense centrale. Puis averti en deuxième mi-temps et donc logiquement remplacé par Gatti, de retour en bleu. Calafiori meilleur que ses coéquipiers de la ligne défensive, même s’il n’était pas très à l’aise dans son duo de gauchers avec Dimarco.