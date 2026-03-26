L'Irlande du Nord submergée par les commentaires des supporters italiens : l'initiative « superstitieuse » de Calciatoribrutti

Voici le communiqué publié sur la page des réseaux sociaux à l'origine de l'initiative :





« À l'occasion des 7 jours décisifs pour l'équipe nationale italienne, qui doit se qualifier pour une Coupe du monde qui lui échappe depuis désormais 12 ans, CALCIATORIBRUTTI inaugure : La Semaine Sainte.

Sept jours, sept « macumbe » que la communauté de 3,4 millions d'abonnés devra suivre pour aider les Azzurri lors des barrages contre l'Irlande du Nord d'abord, puis contre le vainqueur du match Bosnie-Galles ensuite.

Sept défis pour combattre la malchance et soutenir nos joueurs qui entreront sur le terrain jeudi à 20h45 pour le match Italie-Irlande du Nord.

La Semaine Sainte, qui a débuté aujourd’hui, propose comme premier défi de commenter les publications sur les réseaux sociaux de la sélection nord-irlandaise avec la phrase porte-bonheur « félicitations pour la qualification », afin de « jeter un sort » à nos adversaires qui seront déconcertés en lisant les milliers de commentaires du public italien.

Les défis restants seront annoncés chaque matin. Les utilisateurs qui suivront les instructions se sentiront, avec nous, comme le 12e homme sur le terrain. Nous espérons que cette initiative portera chance et que notre enthousiasme, nos encouragements et notre chaleur parviendront jusqu’aux joueurs italiens.

Allez les Azzurri ! »