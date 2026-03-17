L'Iran serait en pourparlers avec la FIFA pour transférer les matchs de la Coupe du monde 2026 des États-Unis au Mexique

Taj, président de la Fédération iranienne de football, a demandé un changement de lieu, invoquant les récentes déclarations de Washington. Dans un communiqué publié sur le compte X de l'ambassade d'Iran au Mexique, Taj a déclaré que l'équipe ne se rendrait pas aux États-Unis dans le contexte actuel. Le président américain Donald Trump a averti que la présence de l'Iran au tournoi pourrait ne pas être « appropriée ». Taj a donc confirmé : « Alors que Trump a explicitement déclaré qu'il ne pouvait garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux États-Unis. Nous sommes actuellement en négociation avec la FIFA pour que les matchs de l'Iran lors de la Coupe du monde se déroulent au Mexique. »