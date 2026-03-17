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L'Iran serait en pourparlers avec la FIFA pour transférer les matchs de la Coupe du monde 2026 des États-Unis au Mexique
Les tensions géopolitiques menacent la logistique du tournoi
Le conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran a semé le doute quant à la participation de cette dernière à la grande compétition nord-américaine de football. Ce conflit a suscité des inquiétudes quant à l'entrée de l'équipe nationale iranienne sur le territoire américain, car la Team Melli doit disputer l'intégralité de ses matchs de phase de groupes dans ce pays, en commençant par Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande et la Belgique, pour finir à Seattle contre l'Égypte. La fédération fait désormais officiellement pression pour que ces matchs soient déplacés au Mexique, co-organisateur de la compétition, afin d'éviter toute hostilité ou tout problème de sécurité.
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Les garanties de sécurité sous la loupe
Taj, président de la Fédération iranienne de football, a demandé un changement de lieu, invoquant les récentes déclarations de Washington. Dans un communiqué publié sur le compte X de l'ambassade d'Iran au Mexique, Taj a déclaré que l'équipe ne se rendrait pas aux États-Unis dans le contexte actuel. Le président américain Donald Trump a averti que la présence de l'Iran au tournoi pourrait ne pas être « appropriée ». Taj a donc confirmé : « Alors que Trump a explicitement déclaré qu'il ne pouvait garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux États-Unis. Nous sommes actuellement en négociation avec la FIFA pour que les matchs de l'Iran lors de la Coupe du monde se déroulent au Mexique. »
Un cauchemar logistique pour la FIFA
Le report de matchs à ce stade avancé représente un défi de taille pour la FIFA et les comités d'organisation locaux. La Coupe du monde 2026 étant la plus complexe de l'histoire, le déplacement de trois rencontres aurait des répercussions sur les droits de diffusion, la vente de billets et les camps de base des équipes. Le système de tableau pourrait contraindre l'Iran à revenir jouer aux États-Unis s'il se qualifie pour les phases à élimination directe. La FIFA n'a pas encore réagi, mais elle subit des pressions pour préserver l'intégrité sportive de la compétition et la sécurité des participants.
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Une décision cruciale se profile
Le comité exécutif de la FIFA doit décider s'il accepte cette demande exceptionnelle ou s'il exige des garanties quant à l'organisation sur un terrain neutre. Si le transfert au Mexique est refusé, l'Iran pourrait se retirer ou être contraint de participer, au milieu des manifestations et des cordons de sécurité. Cette incertitude constitue une distraction majeure pour les joueurs qui se préparent à affronter un groupe difficile. Une décision doit être prise rapidement afin de permettre les changements logistiques considérables nécessaires à l'organisation de la Coupe du monde de football dans d'autres villes mexicaines.
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