L'Iran « ne peut pas participer » à la Coupe du monde en raison du conflit avec les États-Unis et Israël, déclare le ministre des Sports
La position ferme de Téhéran
Le conflit actuel a éclaté le 28 février, à la suite d'une série de frappes aériennes intensives menées par Israël et les États-Unis contre des sites militaires et nucléaires à travers l'Iran. Ce conflit a provoqué une crise géopolitique qui s'est désormais directement répercutée sur le monde du sport. À trois mois seulement du tournoi phare de la FIFA, la perspective du retrait de l'une des nations les plus importantes du football asiatique a provoqué une onde de choc dans le monde du sport et contraint les organisateurs à mener une course contre la montre.
Le ministre s'est montré ferme, déclarant : « Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre leader [l'ayatollah Khamenei], nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde. Nos enfants ne sont pas en sécurité et, fondamentalement, les conditions nécessaires à notre participation ne sont pas réunies. Compte tenu des actions malveillantes qu'ils ont menées contre l'Iran, ils nous ont imposé deux guerres en huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc certainement pas être présents. »
Infantino recherche une solution diplomatique
Cette nouvelle fait suite à la rencontre entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président américain Donald Trump mardi dernier. Infantino est resté optimiste dans un premier temps, partageant le message suivant sur ses réseaux sociaux : « Ce soir, j'ai rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, pour discuter de l'état d'avancement des préparatifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA et de l'enthousiasme croissant à l'approche du coup d'envoi, dans seulement 93 jours. »
Infantino a spécifiquement abordé la situation iranienne, soulignant : « Le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. Nous avons tous besoin d'un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens, aujourd'hui plus que jamais. »
Cependant, M. Trump avait auparavant fait preuve d'indifférence, déclarant : « Je m'en fiche complètement » lorsqu'on lui avait demandé si l'Iran allait se retirer.
La Fédération remet en question la sécurité sur le sol américain
Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, avait déjà émis des doutes quant à la participation de l'équipe nationale masculine à la Coupe du monde 2026, s'interrogeant à la télévision d'État : « Si c'est à cela que ressemble la Coupe du monde, qui, sain d'esprit, enverrait son équipe nationale dans un tel endroit ? » Ses commentaires interviennent alors que l'Iran doit disputer ses matchs de qualification aux États-Unis, à Los Angeles et à Seattle.
M. Taj a lié ses préoccupations en matière de sécurité à la récente participation de l'équipe nationale féminine en Australie, où plusieurs joueuses, dont la capitaine Zahra Ghanbari, ont demandé l'asile. Alors que certains rapports suggèrent qu'elles ont cherché refuge après avoir été qualifiées de « traîtresses » pour avoir refusé de chanter l'hymne national, M. Taj a affirmé qu'elles avaient été « kidnappées » et retenues en « otages ». Il a reproché à Trump d'avoir incité ces défections en leur offrant l'asile, se demandant : « Comment peut-on être optimiste à propos d'une Coupe du monde qui doit se dérouler en Amérique ? »
La FIFA maintient son calendrier
Malgré les déclarations de Téhéran, la FIFA semble déterminée à aller de l'avant. Le directeur général Heimo Schirgi a insisté sur le fait que l'événement était « trop important pour être reporté », espérant que les 48 nations y participeraient. Le retrait potentiel de l'Iran du groupe G, aux côtés de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de l'Égypte, obligerait à une restructuration précipitée à quelques semaines seulement du coup d'envoi prévu le 11 juin.
