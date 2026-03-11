Le conflit actuel a éclaté le 28 février, à la suite d'une série de frappes aériennes intensives menées par Israël et les États-Unis contre des sites militaires et nucléaires à travers l'Iran. Ce conflit a provoqué une crise géopolitique qui s'est désormais directement répercutée sur le monde du sport. À trois mois seulement du tournoi phare de la FIFA, la perspective du retrait de l'une des nations les plus importantes du football asiatique a provoqué une onde de choc dans le monde du sport et contraint les organisateurs à mener une course contre la montre.

Le ministre s'est montré ferme, déclarant : « Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre leader [l'ayatollah Khamenei], nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde. Nos enfants ne sont pas en sécurité et, fondamentalement, les conditions nécessaires à notre participation ne sont pas réunies. Compte tenu des actions malveillantes qu'ils ont menées contre l'Iran, ils nous ont imposé deux guerres en huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc certainement pas être présents. »