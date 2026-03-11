L'Iran ne participera pas à la Coupe du monde aux États-Unis : annonce du ministre des Sports

L'Iran a pris sa décision : il ne participera pas à la Coupe du monde de football de 2026.

La nouvelle était dans l'air après l'escalade de la situation au Moyen-Orient, avec les attaques des États-Unis et d'Israël qui ont conduit à la mort de l'ayatollah Khamenei et les représailles de l'Iran qui ont touché des pays comme les Émirats arabes unis et le Qatar.

C'est maintenant l'annonce d'Ahmad Donjamali, ministre iranien des Sports, qui souligne l'impossibilité pour l'équipe nationale de jouer aux États-Unis.