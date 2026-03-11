Goal.com
Iran v Syria: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

Traduit par

L'Iran ne participera pas à la Coupe du monde aux États-Unis : annonce du ministre des Sports

L'Iran annonce qu'il ne participera pas à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis : les propos du ministre des Sports.

L'Iran a pris sa décision : il ne participera pas à la Coupe du monde de football de 2026.

La nouvelle était dans l'air après l'escalade de la situation au Moyen-Orient, avec les attaques des États-Unis et d'Israël qui ont conduit à la mort de l'ayatollah Khamenei et les représailles de l'Iran qui ont touché des pays comme les Émirats arabes unis et le Qatar.

C'est maintenant l'annonce d'Ahmad Donjamali, ministre iranien des Sports, qui souligne l'impossibilité pour l'équipe nationale de jouer aux États-Unis.

  • « L'IRAN NE PARTICIPERA PAS À LA COUPE DU MONDE »

    Comme le rapporte Faz dans un article sur la position de Donald Trump, qui assure que l'équipe pourra participer, Donjamali a annoncé à la télévision que l'Iran renonçait à participer à la Coupe du monde :

    « Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, nous n'avons aucune intention de participer à la Coupe du monde ».

    Le ministre des Sports a souligné les « mesures malveillantes prises à l'encontre de l'Iran » : « Deux guerres nous ont été imposées en huit ou neuf mois et plusieurs milliers de nos citoyens ont été tués », comme le montre la vidéo d'iribnews.

    Donjamali conclut en réaffirmant : « Nous n'avons absolument aucune chance de participer ».

  • LES MOTS D'INFANTINO

    Une douche froide pour la FIFA, dont le président Gianni Infantino, après une rencontre à la Maison Blanche avec le président américain pour faire le point sur l'approche de la Coupe du monde, prévue du 11 juin au Canada, aux États-Unis et au Mexique, avait écrit sur Instagram :

    « Le président Trump m'a assuré que l'équipe nationale iranienne était la bienvenue à la Coupe du monde ».

  • L'IRAN ÉLIMINÉ DE LA COUPE DU MONDE : QUI PRENDRA SA PLACE ?

    L'Iran se retire, mais qui peut prendre sa place à la Coupe du monde ?

    Il n'y a pas de réponse certaine, car selon le règlement, la FIFA a la possibilité de choisir à sa discrétion qui sera repêché.

    On peut lire dans l'article 6.7 :

    « Si une fédération membre participante se retire et/ou est exclue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la FIFA tranchera la question à sa seule discrétion et prendra toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires. La FIFA pourra décider de remplacer la fédération participante en question par une autre association ».

  • L'ITALIE PEUT-ELLE ÊTRE REPÊCHÉE ?

    L'Italie pourrait-elle être repêchée, en cas d'échec en barrages, à la place de l'Iran ?

    Le règlement ne l'exclut pas et la FIFA pourrait même récompenser une fédération historique et quadruple championne du monde comme la FIGC.

    Il est également possible que l'instance suprême du football remplace l'Iran par une autre fédération membre de l'AFC, comme l'Irak, qui disputera le barrage mondial contre la Bolivie ou le Suriname.

