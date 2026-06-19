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L'Iran a saisi la FIFA, dénonçant les restrictions de voyage imposées par les États-Unis, qui contraignent ses joueurs à entrer et à sortir du pays le jour même des matchs
L'Iran conteste les restrictions de voyage imposées à l'occasion de la Coupe du monde
La FFIRI a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA concernant les règles de déplacement imposées à l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. Selon le règlement actuel, l’Iran ne peut entrer aux États-Unis qu’un jour avant sa rencontre et doit quitter le pays dès la fin du match. Ces restrictions ont poussé le sélectionneur Amir Ghalenoei à qualifier l’Iran d’équipe « la plus opprimée » du tournoi, après le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles.
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La Fédération exprime ses réserves sur le niveau de préparation.
Dans un communiqué, la FFIRI a souligné que ces mesures contrariaient le principe d’égalité de traitement entre les nations participantes et a prévenu qu’elles pourraient perturber la préparation de l’équipe. Elle a affirmé que ces restrictions étaient « contraires au principe d’égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquaient de nuire au processus de préparation des équipes ».
Elle a donc annoncé qu’elle exprimerait « formellement son mécontentement et déposerait une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées ». Selon le calendrier initial, la sélection iranienne devait arriver dans chaque ville hôte deux jours avant chaque match et regagner son camp de base dès le lendemain de la rencontre afin d’optimiser sa préparation technique et physique.
La fédération a par ailleurs révélé que ses demandes d’arriver 48 heures avant les matchs ont été rejetées à deux reprises, notamment avant la rencontre contre la Belgique à Los Angeles, bien qu’elle ait fait valoir que ce délai supplémentaire serait nécessaire pour permettre aux joueurs de s’adapter aux conditions locales, de mener à bien leurs entraînements et de finaliser leurs préparatifs.
Les autorités américaines gardent leur sang-froid malgré une montée des tensions
L’équipe d’Iran a installé son camp de base à Tijuana, au Mexique, après le rejet de ses demandes de prolongation de séjour aux États-Unis. Ces restrictions s’inscrivent dans un contexte de vives préoccupations sécuritaires et de tensions politiques impliquant Téhéran. Un porte-parole du département américain de la Sécurité intérieure a déclaré à la BBC : « L’équipe nationale iranienne de football a accepté ces conditions. »
Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche sur la FIFA, a confirmé cette position à CBS News : « L’équipe pourra entrer la veille de la rencontre et devra repartir immédiatement après la rencontre, le soir même ; elle suivra le même dispositif à Los Angeles. »
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La FIFA est confrontée à une pression croissante qui l’oblige à réagir.
Cette question a également attiré l’attention du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s’est rendu dans les vestiaires de l’équipe iranienne après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, alors que la pression s’intensifie sur l’instance dirigeante pour qu’elle réponde aux préoccupations de la fédération.
L’équipe iranienne doit encore affronter la Belgique à Los Angeles puis l’Égypte à Seattle dans deux rencontres décisives pour sa qualification. La FFIRI affirme que les modalités de déplacement actuelles maintiennent l’équipe dans un désavantage sportif. La FIFA doit désormais examiner si des aménagements sont possibles, tout en respectant le règlement du tournoi et les restrictions imposées par les autorités américaines. La situation restera sous étroite surveillance au fil de la campagne iranienne dans la Coupe du monde.