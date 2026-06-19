Dans un communiqué, la FFIRI a souligné que ces mesures contrariaient le principe d’égalité de traitement entre les nations participantes et a prévenu qu’elles pourraient perturber la préparation de l’équipe. Elle a affirmé que ces restrictions étaient « contraires au principe d’égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquaient de nuire au processus de préparation des équipes ».

Elle a donc annoncé qu’elle exprimerait « formellement son mécontentement et déposerait une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées ». Selon le calendrier initial, la sélection iranienne devait arriver dans chaque ville hôte deux jours avant chaque match et regagner son camp de base dès le lendemain de la rencontre afin d’optimiser sa préparation technique et physique.

La fédération a par ailleurs révélé que ses demandes d’arriver 48 heures avant les matchs ont été rejetées à deux reprises, notamment avant la rencontre contre la Belgique à Los Angeles, bien qu’elle ait fait valoir que ce délai supplémentaire serait nécessaire pour permettre aux joueurs de s’adapter aux conditions locales, de mener à bien leurs entraînements et de finaliser leurs préparatifs.