Dans une interview accordée à la FAZ, Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, a pris de la hauteur sur la place du football dans l’actualité quotidienne. Pour lui, le sport roi est souvent « pris trop au sérieux » aussi bien par le public que par les médias.

Il a dénoncé l’absurdité de voir des actualités sportives mineures côtoyer des conflits géopolitiques majeurs, rappelant que la vie des joueurs était plus simple à son époque.

« Aujourd’hui, il faut tout expliquer. La spontanéité n’est plus vraiment possible », a-t-il constaté. « Prenons notre passage à l’Oktoberfest, par exemple : c’est devenu un coup de pub. Avant, quand nous n’avions pas de match le mercredi, nous demandions à l’entraîneur Udo Lattek de nous laisser nous entraîner le mardi matin pour pouvoir filer à l’Oktoberfest l’après-midi même. Toute l’équipe défilait alors en cortège. À l’époque, il n’y avait pas de photos prises avec des téléphones portables. Nous ne restions pas seulement trois heures ; non, nous ne rentrions pas avant minuit, après avoir arpenté presque toutes les tentes et tourné sur tous les manèges. Parfois, l’un d’entre nous vomissait même sur le tapis volant.

Aujourd’hui, cela ferait la une. À mon avis, on prend le football trop au sérieux. Les journaux disent : “L’Iran a fait ceci, les Israéliens ont fait cela, et au fait, Lennart Karl s’est blessé à un muscle.” Il ne manque plus qu’on mette ça en première page. »