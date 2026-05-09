Getty Images Sport
Traduit par
« L’Iran a fait ceci, Israël a fait cela et Lennart Karl est blessé » : une légende du Bayern Munich estime que le football est « pris trop au sérieux » et souligne l’importance de proposer des abonnements à prix abordables pour le champion de Bundesliga
Une question de priorités sociétales
Dans une interview accordée à la FAZ, Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, a pris de la hauteur sur la place du football dans l’actualité quotidienne. Pour lui, le sport roi est souvent « pris trop au sérieux » aussi bien par le public que par les médias.
Il a dénoncé l’absurdité de voir des actualités sportives mineures côtoyer des conflits géopolitiques majeurs, rappelant que la vie des joueurs était plus simple à son époque.
« Aujourd’hui, il faut tout expliquer. La spontanéité n’est plus vraiment possible », a-t-il constaté. « Prenons notre passage à l’Oktoberfest, par exemple : c’est devenu un coup de pub. Avant, quand nous n’avions pas de match le mercredi, nous demandions à l’entraîneur Udo Lattek de nous laisser nous entraîner le mardi matin pour pouvoir filer à l’Oktoberfest l’après-midi même. Toute l’équipe défilait alors en cortège. À l’époque, il n’y avait pas de photos prises avec des téléphones portables. Nous ne restions pas seulement trois heures ; non, nous ne rentrions pas avant minuit, après avoir arpenté presque toutes les tentes et tourné sur tous les manèges. Parfois, l’un d’entre nous vomissait même sur le tapis volant.
Aujourd’hui, cela ferait la une. À mon avis, on prend le football trop au sérieux. Les journaux disent : “L’Iran a fait ceci, les Israéliens ont fait cela, et au fait, Lennart Karl s’est blessé à un muscle.” Il ne manque plus qu’on mette ça en première page. »
Refus des tarifs « élite » pour la Coupe du monde 2026
Au-delà de la couverture médiatique, l’icône du Bayern a exprimé une vive opposition à la dérive commerciale du football, en ciblant notamment la stratégie tarifaire mise en place pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Il a établi un contraste saisissant entre la véritable culture du football et le spectacle commercial des sports américains.
« Je rejette totalement ce que la FIFA fait actuellement avec les prix pour la Coupe du monde aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Cela n’a rien à voir avec le football tel que je l’envisage. La finale de la Coupe du monde ne doit pas devenir comme le Super Bowl. J’ai récemment croisé quelqu’un qui assistait au Super Bowl. Il était invité dans la loge d’un milliardaire. Cette loge coûtait 1,5 million de dollars pour une seule journée. Pour 20 personnes. Soit 75 000 dollars par personne. Certains n’ont même pas regardé le match. Et l’attraction principale, bien sûr, c’était le spectacle de la mi-temps. »
Protéger les supporters issus de la classe ouvrière
Malgré la présence d’espaces réservés aux entreprises à l’Allianz Arena, la légende a exprimé sa fierté face à l’engagement du Bayern Munich en faveur de l’accessibilité sociale grâce à ses abonnements à 175 €. Interrogé sur la présence de loges VIP dans le stade du Bayern, il a déclaré : « Oui, mais il y a aussi des abonnements à 175 €. J’en suis très fier. Je ne veux pas que les supporters aux revenus plus modestes soient exclus. Le football leur appartient, avant tout. Ce n’est pas normal qu’ils puissent se payer un billet seulement en rogant sur la nourriture ou les vacances. Il doit toujours être possible d’aller voir un match. »
- Getty Images
La course mondiale contre la Premier League
En conclusion de son analyse, l’ancienne star du Bayern a reconnu que, si les équipes allemandes restent compétitives sur le terrain, la Premier League continue de remporter la bataille de la visibilité mondiale. Se référant à des remarques formulées par Franz Beckenbauer, il a admis que l’élite anglaise conserve un avantage considérable en matière de marketing international.
« La présence internationale de la Premier League reste supérieure. Lors d’un stage à Dubaï, je ne pouvais pas regarder la Bundesliga à la télévision, mais la Premier League était diffusée partout », a-t-il reconnu.