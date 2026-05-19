L'AFC Bournemouth a anéanti les espoirs de titre de Manchester City en Premier League, offrant ainsi à Arsenal son premier championnat d'Angleterre depuis 22 ans.
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L’interminable attente prend fin sur le canapé des Gunners : profitant d’un faux pas de Manchester City, Arsenal est sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans
Les « Cherries » ont arraché le match nul 1-1 (1-0) face au City de Pep Guardiola lors de l’avant-dernière journée. Ce résultat élimine définitivement Manchester de la course au titre et permet aux Gunners, emmenés par l’international allemand Kai Havertz, de conserver la première place du classement. Les Gunners n’avaient plus été sacrés champions depuis 2004, année de leur treizième et dernier titre, acquis sans la moindre défaite sous l’ère de l’emblématique entraîneur Arsène Wenger et du gardien Jens Lehmann, surnommés les « Invincibles ».
L’adolescent français Eli Junior Kroupi (39^e) a surpris Guardiola d’un rêve de frappe en lucarne, offrant au moins la Ligue Europa au club candidat à la C1. Dominé, City n’a jamais justifié son statut de favori, et l’égalisation de la superstar Erling Haaland (90^e+5) est arrivée trop tard.
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L'ère Pep Guardiola à Manchester City s'achève sans titre de champion
Avec quatre points d’avance avant la dernière journée, dimanche chez Crystal Palace, Arsenal peut aborder sereinement cette rencontre, six jours avant la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Pour Manchester City, le duel face à Aston Villa, finaliste de la Ligue Europa, servira de fête d’adieu à Guardiola.
Trois jours après le triomphe en FA Cup contre Chelsea (1-0), l’entraîneur star était au centre de l’attention en raison des informations concernant son départ imminent à la fin de la saison. Un supporter visiteur avait peint sur un drap le message « Pep, reste ! », tandis que d’autres chantaient : « Encore un an ! »
Juste avant le coup d’envoi, l’entraîneur catalane a toutefois insisté sur le fait que ces spéculations n’avaient aucunement perturbé la préparation de son équipe. « Zéro, absolument zéro. » Son successeur serait déjà désigné : Enzo Maresca, actuel entraîneur des U23 et adjoint de Guardiola à City, vainqueur de la Conference League avec Chelsea ainsi que du Mondial des clubs, et limogé le 1er janvier 2026.
Les visiteurs ont bien cru ouvrir le score dès la 12e minute par l’ancien joueur de Bournemouth Antoine Semenyo, mais l’arbitre a justement signalé un hors-jeu. Dominant territorialement sans se montrer dangereux, City n’a cadré qu’une seule tentative, signée Haaland (28e), lors du premier acte. Profitant de cette inefficacité, Kroupi a puni les Citizens d’une frappe enroulée remarquable juste avant la mi-temps.
Nico O’Reily (46e) a manqué une occasion en or d’égaliser juste après la pause. Bournemouth a ensuite continué à se créer les meilleures opportunités, David Brooks (90e) frappant même le poteau pour les locaux.