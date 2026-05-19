L’interminable attente prend fin sur le canapé des Gunners : profitant d’un faux pas de Manchester City, Arsenal est sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans

Avec quatre points d’avance avant la dernière journée, dimanche chez Crystal Palace, Arsenal peut aborder sereinement cette rencontre, six jours avant la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Pour Manchester City, le duel face à Aston Villa, finaliste de la Ligue Europa, servira de fête d’adieu à Guardiola.

Trois jours après le triomphe en FA Cup contre Chelsea (1-0), l’entraîneur star était au centre de l’attention en raison des informations concernant son départ imminent à la fin de la saison. Un supporter visiteur avait peint sur un drap le message « Pep, reste ! », tandis que d’autres chantaient : « Encore un an ! »

Juste avant le coup d’envoi, l’entraîneur catalane a toutefois insisté sur le fait que ces spéculations n’avaient aucunement perturbé la préparation de son équipe. « Zéro, absolument zéro. » Son successeur serait déjà désigné : Enzo Maresca, actuel entraîneur des U23 et adjoint de Guardiola à City, vainqueur de la Conference League avec Chelsea ainsi que du Mondial des clubs, et limogé le 1er janvier 2026.

Les visiteurs ont bien cru ouvrir le score dès la 12e minute par l’ancien joueur de Bournemouth Antoine Semenyo, mais l’arbitre a justement signalé un hors-jeu. Dominant territorialement sans se montrer dangereux, City n’a cadré qu’une seule tentative, signée Haaland (28e), lors du premier acte. Profitant de cette inefficacité, Kroupi a puni les Citizens d’une frappe enroulée remarquable juste avant la mi-temps.

Nico O’Reily (46e) a manqué une occasion en or d’égaliser juste après la pause. Bournemouth a ensuite continué à se créer les meilleures opportunités, David Brooks (90e) frappant même le poteau pour les locaux.