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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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« L’intérêt pour notre joueur est un bon signe » : Arteta évoque les rumeurs de transfert autour de Lewis-Skelly alors que Guimaraes fait ses débuts avec Arsenal

Mercato
M. Arteta
M. Lewis-Skelly
B. Guimaraes
Arsenal
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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a encensé Myles Lewis-Skelly après le but du jeune joueur lors d’un match nul de pré-saison contre Côme. La rencontre a également été marquée par les débuts très attendus de la nouvelle recrue Bruno Guimaraes. Alors que des rumeurs de transfert entouraient Lewis-Skelly, l’adolescent a semblé s’engager sur le long terme avec le club grâce à une célébration pleine de passion pendant ce match amical.

  • Lewis-Skelly brille au milieu des rumeurs de transfert

    Myles Lewis-Skelly s’est retrouvé au centre de nombreuses rumeurs de transfert, Standard Sport rapportant que Chelsea et Manchester United se sont vu offrir la possibilité de recruter le produit du centre de formation. Cependant, le jeune joueur a laissé son football parler pour lui lors du match amical.

    Arsenal a bouclé sa préparation de pré-saison par un match nul 1-1 contre l’équipe de Cesc Fabregas, avec Lewis-Skelly qui a inscrit l’ouverture du score pour son club de toujours en première période.

    Après avoir profité d’une mauvaise passe de Jean Butez, il a adressé un signe du cœur aux quatre tribunes et embrassé l’écusson sur sa poitrine, un geste laissant penser qu’ilest prêt à rester au club qu’il représente depuis l’âge de huit ans.

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    Arteta encense le buteur ému

    Après le match, Arteta s'est présenté devant les médias et n'a pas tardé à évoquer la performance du jeune milieu de terrain. L'entraîneur a exprimé sa satisfaction quant à l'impact des joueurs issus du centre de formation.

    Interrogé sur Lewis-Skelly, Arteta a déclaré : « Ému ? C'est bien de marquer un but. [C'est] un joueur très émotif. Je me souviens quand il a fait cette action sur le terrain. L'intérêt pour notre joueur est un bon signe. »

    Le coach a également souligné l'importance d'intégrer les jeunes à l'équipe première, ajoutant : « C'est incroyable, c'est de cela qu'il s'agit. Hale End fait un travail incroyable, mais si vous ne faites pas jouer ce talent, si vous ne faites pas confiance à ce talent, il se perd. »

  • Guimaraes fait ses débuts avec Arsenal

    Cette rencontre a également permis aux supporters d’avoir un premier aperçu de Guimaraes après son transfert de 75 millions de livres sterling. Arteta a lancé le milieu de terrain brésilien aux côtés de Martin Odegaard et Viktor Gyokeres à la mi-temps.

    Malgré l’absence de Declan Rice et Bukayo Saka du groupe pour le match, Arsenal a aligné une équipe solide et s’est finalement imposé 4-3 aux tirs au but grâce à deux arrêts inspirés de David Raya.

    Interrogé sur l’impact immédiat de Guimaraes, Arteta a déclaré : « Voyons voir, il n’a participé qu’à trois séances d’entraînement, mais il a été bon. Il poussait pour avoir du temps de jeu et jouer devant nos supporters. On ressent immédiatement un lien fort. »

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    Quelle suite pour Arsenal ?

    Arsenal va désormais porter toute son attention sur le prochain Community Shield contre Manchester City, dimanche. Arteta et son groupe espèrent décrocher leur premier trophée de la nouvelle saison. L’entraîneur a confirmé que le club cherchait encore à être actif sur le marché des transferts afin d’améliorer davantage la qualité de l’effectif avant la fermeture du mercato.

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