« L’intérêt pour notre joueur est un bon signe » : Arteta évoque les rumeurs de transfert autour de Lewis-Skelly alors que Guimaraes fait ses débuts avec Arsenal

Myles Lewis-Skelly s’est retrouvé au centre de nombreuses rumeurs de transfert, Standard Sport rapportant que Chelsea et Manchester United se sont vu offrir la possibilité de recruter le produit du centre de formation. Cependant, le jeune joueur a laissé son football parler pour lui lors du match amical.

Arsenal a bouclé sa préparation de pré-saison par un match nul 1-1 contre l’équipe de Cesc Fabregas, avec Lewis-Skelly qui a inscrit l’ouverture du score pour son club de toujours en première période.

Après avoir profité d’une mauvaise passe de Jean Butez, il a adressé un signe du cœur aux quatre tribunes et embrassé l’écusson sur sa poitrine, un geste laissant penser qu’ilest prêt à rester au club qu’il représente depuis l’âge de huit ans.