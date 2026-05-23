Hjulmand a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un transfert retentissant vers la capitale espagnole. Le capitaine du Sporting CP affiche une forme exceptionnelle en Primeira Liga, et ses performances ont attiré l’attention des dirigeants du Real Madrid, qui cherchent à renouveler leurs options au milieu de terrain pour la saison à venir.

Interrogé sur ces rumeurs, le milieu de terrain a confié sa fierté d’être courtisé par le club aux 15 Coupes d’Europe. « C’est un grand honneur de voir mon nom associé au Real Madrid, mais je suis concentré sur le présent et sur le match de demain. Je parlerai de mon avenir après la rencontre, c’est certain. Quant à une éventuelle titularisation, j’ai bien travaillé à l’entraînement, mais la décision appartiendra à l’entraîneur », a-t-il conclu.