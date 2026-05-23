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« L’intérêt du Real Madrid est un immense honneur », déclare le capitaine du Sporting CP au sujet des rumeurs le liant au club merengue
La star danoise se dit flattée par les rumeurs l’envoyant au Bernabéu.
Hjulmand a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un transfert retentissant vers la capitale espagnole. Le capitaine du Sporting CP affiche une forme exceptionnelle en Primeira Liga, et ses performances ont attiré l’attention des dirigeants du Real Madrid, qui cherchent à renouveler leurs options au milieu de terrain pour la saison à venir.
Interrogé sur ces rumeurs, le milieu de terrain a confié sa fierté d’être courtisé par le club aux 15 Coupes d’Europe. « C’est un grand honneur de voir mon nom associé au Real Madrid, mais je suis concentré sur le présent et sur le match de demain. Je parlerai de mon avenir après la rencontre, c’est certain. Quant à une éventuelle titularisation, j’ai bien travaillé à l’entraînement, mais la décision appartiendra à l’entraîneur », a-t-il conclu.
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La priorité de Mourinho pour son retour à Madrid
L’intérêt pour ce milieu de terrain de 26 ans survient alors que des rumeurs évoquent le retour éventuel de José Mourinho sur le banc du Bernabéu. Le technicien portugais aurait désigné Hjulmand comme la pièce maîtresse de son futur milieu de terrain, en cas de succession à Álvaro Arbeloa, dont le départ est acté. Pour s’attacher ses services, le Real Madrid devrait débourser environ 50 millions d’euros pour le transfert de la star du Sporting CP.
Le directeur sportif du Sporting CP, Rui Borges, a reconnu que le talent du milieu de terrain rendait cet intérêt presque inévitable. « L’intérêt du Real Madrid pour Hjulmand ? Je le trouve naturel, compte tenu de son talent et des saisons remarquables qu’il a réalisées au Sporting. Ses qualités sont évidentes. Cela ne me surprend pas que le Real Madrid ou un autre club s’intéresse à lui ; c’est le signe que le travail a porté ses fruits. En tant que dirigeant, cela me rend heureux », a déclaré Borges.
Le sort de l'équipe s'est scellé au coup de sifflet final.
Malgré les compliments, Hjulmand se concentre sur l’objectif immédiat. Le Sporting aborde dimanche la finale de la Taça de Portugal contre Torreense, et le milieu de terrain a rappelé qu’aucune décision ferme concernant un éventuel transfert ne sera prise ni annoncée avant la fin officielle de la saison.
Le capitaine a rappelé que les trophées priment sur les rumeurs de transfert, déclarant : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler de mon avenir. Il faut se concentrer sur le Sporting et le match de demain, d’autant plus que nous n’avons encore remporté aucun trophée cette saison, et c’est ce qui compte le plus. Je parlerai de mon avenir après le dernier match de la saison. »
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Un été de changements à Madrid
Le Real Madrid entame une transition majeure après deux saisons blanches, tant sur le plan national qu’européen. Le président Florentino Pérez devrait valider un profond remaniement de l’effectif, et Hjulmand incarne le profil de milieu capable d’apporter une stabilité durable au cœur du jeu.
Avec José Mourinho pressenti pour prendre les commandes et la légende Toni Kroos envisagé pour un rôle d’entraîneur, les changements structurels au Bernabéu s’annoncent majeurs. L’arrivée de Hjulmand marquerait ainsi le début d’une nouvelle ère, alors que le club cherche à retrouver sa domination en Liga et en Ligue des champions.