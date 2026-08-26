L’interdiction saoudienne est-elle terminée ? Comment Tijjani Reijnders, Memphis Depay et des stars exilées peuvent sauver leur carrière avec les Pays-Bas

Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas a clairement affirmé que seules les grandes performances sur le terrain comptent pour son staff, peu importe qu'un joueur évolue en Premier League, en Liga ou au Moyen-Orient. Interrogé par des journalistes sur le fait de savoir s'il suit le championnat saoudien et s'il le place au-dessus de l'Eredivisie néerlandaise au milieu des critiques concernant un manque d'ambition des joueurs dans la région, Xavi a répondu franchement sur sa volonté de garder l'esprit ouvert concernant des sélections venues du monde entier :

« Oui, un peu. Un bon championnat, non ? » « En plus, nous suivons déjà ce championnat, c'est aussi un bon championnat et peut-être que nous choisirons certains joueurs venant d'Arabie saoudite, de Premier League, de Liga. Je ne me soucie pas des championnats, je me soucie des performances et des joueurs. C'est la chose la plus importante. »