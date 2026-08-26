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L’interdiction saoudienne est-elle terminée ? Comment Tijjani Reijnders, Memphis Depay et des stars exilées peuvent sauver leur carrière avec les Pays-Bas
Faire voler en éclats le biais européen
Xavi Hernandez n’a pas perdu de temps pour démanteler les conventions précédentes depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection néerlandaise, lançant une nouvelle ère où le statut du championnat national ne pèse absolument rien. Alors que les régimes précédents, notamment sous Ronald Koeman, écartaient notoirement les joueurs partant dans des championnats hors d’Europe en invoquant un manque d’ambition sportive, Xavi a adopté une position radicalement différente. Fort de ses propres expériences d’entraîneur et de joueur hors d’Europe avec le club qatari d’Al Sadd, où il a remporté plusieurs titres de Qatar Stars League et de Coupe du Qatar, le technicien espagnol juge les joueurs uniquement sur leur mérite individuel plutôt qu’à travers un snobisme géographique.
Ouvrir la porte aux stars exilées
Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas a clairement affirmé que seules les grandes performances sur le terrain comptent pour son staff, peu importe qu'un joueur évolue en Premier League, en Liga ou au Moyen-Orient. Interrogé par des journalistes sur le fait de savoir s'il suit le championnat saoudien et s'il le place au-dessus de l'Eredivisie néerlandaise au milieu des critiques concernant un manque d'ambition des joueurs dans la région, Xavi a répondu franchement sur sa volonté de garder l'esprit ouvert concernant des sélections venues du monde entier :
« Oui, un peu. Un bon championnat, non ? » « En plus, nous suivons déjà ce championnat, c'est aussi un bon championnat et peut-être que nous choisirons certains joueurs venant d'Arabie saoudite, de Premier League, de Liga. Je ne me soucie pas des championnats, je me soucie des performances et des joueurs. C'est la chose la plus importante. »
Bouée de sauvetage pour les vedettes de l’Arabie saoudite et du Brésil
La philosophie inclusive de Xavi offre une perspective internationale renouvelée à plusieurs internationaux néerlandais de premier plan, qui faisaient auparavant face à des incertitudes ou à des opportunités de sélection limitées après leur départ hors d’Europe. Le milieu vedette Tijjani Reijnders a rejoint le club saoudien d’Al-Qadsiah, pensionnaire de la Saudi Pro League, avec un contrat de quatre ans après ses performances à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026 de la FIFA, tandis que l’ailier Crysencio Summerville a bouclé un transfert majeur à Al Hilal après avoir brillé et marqué pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026 contre le Japon et la Suède.
En outre, l’attaquant vétéran Steven Bergwijn, qui avait auparavant été écarté des sélections en équipe nationale après son transfert à Al-Ittihad en 2024 sous l’ancien sélectionneur Ronald Koeman, trouve désormais un nouvel encouragement sous les ordres d’un entraîneur qui privilégie la forme du moment. De l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien attaquant de Barcelone Memphis Depay, qui a continué à représenter l’équipe nationale lors des grands tournois tout en brillant avec le géant brésilien Corinthians depuis septembre 2024, pourrait considérablement bénéficier du cadre de sélection objectif de Xavi.
- AFP
Prêt pour une nouvelle ère sous Xavi
En refusant d’écarter des joueurs sur la base d’un tampon sur un passeport ou de l’attrait marketing d’un championnat, Xavi instaure une méritocratie pensée pour tirer le maximum absolu du vivier néerlandais. Après avoir vécu de première main les réalités de la compétition hors d’Europe lors de son brillant passage au Qatar, le sélectionneur de 46 ans sait que la qualité existe partout. Alors que les Pays-Bas se préparent à des rendez-vous à fort enjeu, comme leur prochain choc de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Allemagne, le message adressé à chaque star néerlandaise est limpide : performez sur le terrain, et le maillot est à vous.
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