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L’Inter verrouille son héros local ! Federico Dimarco sur le point de signer un nouveau contrat longue durée
L'Inter accélère les discussions pour son ailier talismanique
L’Inter s’active pour sécuriser rapidement l’avenir à long terme de Dimarco, avec une nouvelle réunion prévue entre le directeur sportif Dario Baccin et les représentants du joueur. Selon La Gazzetta dello Sport, une première discussion a déjà eu lieu à Madrid, où Baccin a rencontré l’agent Arturo Canales à l’hôtel de l’équipe peu avant leur récent match de Ligue des champions. L’Inter est déterminée à ne pas perdre Dimarco, qui se considère à juste titre comme l’une des figures clés du club après plusieurs saisons d’excellence constante et de polyvalence tactique. Un nouveau sommet est attendu dès la semaine prochaine afin de finaliser les détails de la proposition.
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Clarifier le calendrier contractuel à San Siro
La direction de l’Inter, menée par Giuseppe Marotta et Baccin, considérait initialement la situation comme non urgente, étant donné que le contrat actuel du joueur court jusqu’en juin 2027. Cet accord contient également une option unilatérale du club pour prolonger d’une saison supplémentaire aux mêmes conditions financières, offrant à l’Inter un filet de sécurité face à toute menace immédiate de départ.
Le dialogue est resté constructif tout au long du processus, à l’image de la relation positive que Dimarco a entretenue avec les supporters et le staff technique. « Je pense que nous en discuterons bientôt », avait déclaré Dimarco de manière constante, en soulignant son désir de continuité à chaque occasion. Ses souhaits ont été exaucés encore plus tôt qu’il ne l’aurait peut-être anticipé, le contact établi à Madrid ayant lancé des négociations cruciales qui devraient désormais aboutir.
Cadre financier et structures salariales
Si l’intention de prolonger est unanime, les dernières étapes de la négociation consisteront à trouver un terrain d’entente dans le cadre des nouveaux paramètres financiers du club. L’Inter a mis en place une politique stratégique visant à réduire les salaires fixes tout en augmentant sensiblement les primes liées aux performances, en particulier pour les contrats concernant des joueurs plus expérimentés. Les négociations s’articuleront autour de ce cadre financier, toujours en partant des revenus nets actuels de Dimarco, soit 4 millions d’euros par saison.
Pour Dimarco, la perspective de devenir une icône à vie de son club de toujours l’emporte sur la possibilité de recevoir des offres plus élevées en provenance de l’étranger. Le club sait que sécuriser un joueur de son calibre sur le long terme est essentiel pour ses ambitions nationales et européennes.
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Profondeur défensive et continuité tactique
Il n’y aura pas de rupture dans les discussions ; cela est déjà clair pour les proches du dossier. Il s’agit simplement de trouver un équilibre qui satisfasse les exigences des deux parties avant l’annonce officielle. Cette approche proactive s’applique également à Carlos Augusto, buteur à Madrid, dont le contrat expire en 2028 et n’a pas encore été prolongé. Il le sera en temps voulu, les discussions étant en cours et appelées à se poursuivre dans le but de parvenir à un accord mutuellement bénéfique pour le Brésilien également.
L’importance de Dimarco a été mise en évidence lors de sa récente absence, puisqu’il a manqué le déplacement au Bernabeu en raison d’une blessure. Il reprend actuellement progressivement l’entraînement, avec l’objectif de figurer sur le banc contre l’Udinese ce week-end. Pendant ce temps, Carlos Augusto continuera d’assurer son intérim dans le onze de départ lundi, en veillant à ce que l’efficacité tactique de l’équipe reste élevée.
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