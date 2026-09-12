La direction de l’Inter, menée par Giuseppe Marotta et Baccin, considérait initialement la situation comme non urgente, étant donné que le contrat actuel du joueur court jusqu’en juin 2027. Cet accord contient également une option unilatérale du club pour prolonger d’une saison supplémentaire aux mêmes conditions financières, offrant à l’Inter un filet de sécurité face à toute menace immédiate de départ.

Le dialogue est resté constructif tout au long du processus, à l’image de la relation positive que Dimarco a entretenue avec les supporters et le staff technique. « Je pense que nous en discuterons bientôt », avait déclaré Dimarco de manière constante, en soulignant son désir de continuité à chaque occasion. Ses souhaits ont été exaucés encore plus tôt qu’il ne l’aurait peut-être anticipé, le contact établi à Madrid ayant lancé des négociations cruciales qui devraient désormais aboutir.