Matteo Tognozzi s’occupe du dossier Davide Frattesi.





En septembre dernier, l’ancien responsable du recrutement de la Juventus a été nommé directeur sportif de Rio Ave, club portugais détenu par Evangelos Marinakis. L’homme d’affaires grec contrôle aussi l’Olympiacos et Nottingham Forest, et il est revenu à la charge pour le milieu de terrain de l’Inter, qu’il avait déjà tenté d’enrôler lors du dernier mercato hivernal.





Ce lundi, les représentants du club anglais, emmenés par Tognozzi, ont rencontré les dirigeants nerazzurri et proposé 25 millions d’euros, alors que l’Inter en réclame 30. Si la vente de Frattesi se concrétise, le club pourrait ensuite se permettre de rejeter les offres de 40 millions d’euros en provenance de la Premier League pour Aleksander Stankovic.



