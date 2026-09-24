L’histoire des Argentins à l’Inter pourrait bientôt s’enrichir d’un nouveau nom. L’Inter s’est lancé sur les traces de Santiago Beltran, gardien de River Plate, né en 2004 et détenteur d’un passeport italien, également dans le viseur de la Juventus, de Manchester United et du Real Madrid.
L’Inter sur Santiago Beltran, duel avec Manchester United et la Juventus : qui il est, combien vaut sa clause libératoire et quand il peut se libérer
Après Juan Pablo Carrizo, 27 apparitions avec l’Inter, le club milanais pourrait s’en remettre à un nouveau numéro un de l’Albiceleste. Le profil du jeune Beltran de 21 ans plaît beaucoup, lui qui est en fin de contrat le 31 décembre 2027 et nouveau joyau des Millonarios. Le club de Buenos Aires a entamé les premiers échanges pour prolonger et, surtout, pour faire passer la clause libératoire des 25 millions actuels à 100 millions de dollars.
Entre-temps, l’Inter aurait déjà bougé via Javier Zanetti et le vice-président du club aurait justement demandé des informations sur la disponibilité du joueur dès le prochain mercato. Mais, comme le rapporte Diario UNO, Manchester United et le Real Madrid seraient également sur le coup, alors que la Juve avait elle aussi effectué une première demande d’informations l’été dernier.
Né dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 4 octobre 2004, argentin avec un passeport italien, Santiago Beltran mesure 1,90 m, il est habile dans la relance au pied, en s’appuyant sur son bon pied gauche, et il est déjà dans le giron de l’équipe nationale argentine.
Jusqu’à ses 12 ans, il jouait en effet comme milieu offensif et continuait à refuser tous les essais pour l’étude. Peu avant sa majorité, il a ensuite changé de poste et est passé dans les buts après la blessure d’un coéquipier. Il a été repéré par Tato Montes, ancien entraîneur des gardiens de River, qui l’a fait entrer dans les équipes de jeunes et lui a fait suivre tout le parcours. Désormais bien établi en Argentine, le sélectionneur Scaloni l’a convoqué pour cette longue trêve internationale et, dans son pays, on parle de lui comme du nouveau Dibu Martinez, un collègue avec lequel il partage l’agence de représentants qui gère ses droits sportifs.
Parti comme doublure de Franco Armani, sa saison a changé après la grave blessure au tendon d’Achille du titulaire, qui lui a ouvert la voie et offert une place de titulaire. Une chance que Beltran – lui aussi a dû laisser derrière lui une grave blessure aux ligaments – a su saisir de la meilleure des manières, devenant un pilier des siens sans toutefois parvenir à éviter l’élimination en Copa Sudamericana. Cette saison, toutes compétitions confondues, il a déjà cumulé 39 apparitions, encaissé 34 buts et signé 15 clean sheets. Son avenir reste à écrire et il pourrait raviver les excellents antécédents entre l’Argentine et l’Inter.
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