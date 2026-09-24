Né dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 4 octobre 2004, argentin avec un passeport italien, Santiago Beltran mesure 1,90 m, il est habile dans la relance au pied, en s’appuyant sur son bon pied gauche, et il fait déjà partie de l’orbite de la sélection argentine.





Jusqu’à ses 12 ans, il jouait en effet comme meneur de jeu et continuait à refuser tous les essais à cause des études. Puis, peu avant sa majorité, est venu le changement de poste et son passage dans les buts après la blessure d’un coéquipier. Il a été repéré par Tato Montes, ancien entraîneur des gardiens de River, qui l’a fait entrer dans les équipes de jeunes et lui a fait suivre tout le cursus. Désormais affirmé en Argentine, le sélectionneur Scaloni l’a convoqué pour cette longue trêve internationale et, au pays, on parle de lui comme du nouveau Dibu Martinez, collègue avec lequel il partage l’agence de représentants qui gère ses droits sportifs.





Parti comme doublure de Franco Armani, sa saison a changé après la grave blessure au tendon d’Achille du titulaire, qui lui a ouvert le champ et donné une place de titulaire. Une chance que Beltran – lui aussi a dû laisser derrière lui une grave blessure aux ligaments – a su saisir de la meilleure manière, en devenant un pilier des siens, sans toutefois réussir à éviter l’élimination en Copa Sudamericana. Cette saison, toutes compétitions confondues, il totalise déjà 39 apparitions, 34 buts encaissés et 15 clean sheets. Son avenir reste entièrement à écrire et il pourrait raviver les excellents antécédents entre l’Argentine et l’Inter.