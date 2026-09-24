L’histoire des Argentins à l’Inter pourrait bientôt s’écrire avec un nouveau nom. L’Inter s’est mis sur la piste de Santiago Beltran, gardien de River Plate, né en 2004 et détenteur d’un passeport italien, qui figure aussi sur les tablettes de la Juventus, Manchester United et le Real Madrid.
L’Inter sur Santiago Beltran, duel avec Manchester United et la Juventus : qui est-il, combien vaut sa clause libératoire et quand peut-il se libérer
Après Juan Pablo Carrizo, 27 apparitions avec l’Inter, l’Inter pourrait s’en remettre à un nouveau numéro un de l’Albiceleste. Le profil du jeune Beltran de 21 ans plaît beaucoup, lui qui est en fin de contrat le 31 décembre 2027 et nouveau joyau des Millonarios. Le club de Buenos Aires a entamé les premières discussions pour prolonger et, surtout, pour relever la clause libératoire des 25 millions actuels jusqu’à 100 millions de dollars.
Dans le même temps, l’Inter aurait déjà bougé par l’intermédiaire de Javier Zanetti et le vice-président de l’Inter aurait justement demandé des informations sur la disponibilité du joueur dès le prochain mercato. Mais, comme le rapporte Diario UNO, Manchester United et le Real Madrid seraient également sur le coup, tandis que la Juve avait déjà formulé une première demande de renseignements l’été dernier.
Né dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 4 octobre 2004, argentin avec un passeport italien, Santiago Beltran mesure 1,90 m, il est habile dans la relance au pied, en s’appuyant sur son bon pied gauche, et il fait déjà partie de l’orbite de la sélection argentine.
Jusqu’à ses 12 ans, il jouait en effet comme meneur de jeu et continuait à refuser tous les essais à cause des études. Puis, peu avant sa majorité, est venu le changement de poste et son passage dans les buts après la blessure d’un coéquipier. Il a été repéré par Tato Montes, ancien entraîneur des gardiens de River, qui l’a fait entrer dans les équipes de jeunes et lui a fait suivre tout le cursus. Désormais affirmé en Argentine, le sélectionneur Scaloni l’a convoqué pour cette longue trêve internationale et, au pays, on parle de lui comme du nouveau Dibu Martinez, collègue avec lequel il partage l’agence de représentants qui gère ses droits sportifs.
Parti comme doublure de Franco Armani, sa saison a changé après la grave blessure au tendon d’Achille du titulaire, qui lui a ouvert le champ et donné une place de titulaire. Une chance que Beltran – lui aussi a dû laisser derrière lui une grave blessure aux ligaments – a su saisir de la meilleure manière, en devenant un pilier des siens, sans toutefois réussir à éviter l’élimination en Copa Sudamericana. Cette saison, toutes compétitions confondues, il totalise déjà 39 apparitions, 34 buts encaissés et 15 clean sheets. Son avenir reste entièrement à écrire et il pourrait raviver les excellents antécédents entre l’Argentine et l’Inter.
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