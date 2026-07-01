L'intérêt de l'Inter pour Oumar Solet n'est un secret pour personne : les premières approches avec l'Udinese et son entourage remontent à plusieurs mois. Cependant, le dossier s'est enlisé ces dernières semaines. Le club nerazzurro voyait en cet ancien joueur de Salzbourg, né en 2000, le successeur idéal de Francesco Acerbi. Cependant, l’écart entre les deux clubs sur la valorisation du défenseur est important, ce qui pourrait ouvrir la porte à d’autres prétendants. Parmi eux, le toujours actif Como, qui vient de finaliser le dossier Nico Paz, cherche déjà de nouveaux renforts pour la saison prochaine.
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L’Inter suit toujours Solet, mais le Como s’est également invité dans le dossier. Les discussions avec l’Udinese sont au point mort, les Nerazzurri nourrissant des doutes sur la condition physique du défenseur
LA DISTANCE
Après une saison marquée par une grande régularité (38 matchs, 3 buts), l’Inter avait formulé une proposition avoisinant les 20 millions d’euros, entre salaire fixe et primes, pour s’attacher les services d’Oumar Solet, dont le contrat avec l’Udinese expire dans un an.Une opportunité semblant abordable, mais qui ne l’est plus vraiment : le club frioulan, conscient de l’intérêt d’autres formations (dont des clubs étrangers) pour le défenseur central français, réclame désormais au moins 30 millions. Face à cette position ferme, les discussions sont au point mort et, ces derniers jours, le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio a lui-même affiché des réserves sur la suite des négociations.
LES INTERROGATIONS SUR L’ÉTAT DU GENOU
Selon Il Messaggero Veneto, un nouveau détail émerge dans le dossier du transfert de Solet. L’Inter s’inquiéterait de l’état physique du défenseur. Les craintes du staff médical du champion d’Italie portent sur un problème chronique au cartilage du genou, susceptible d’affecter sa capacité à soutenir des efforts de haute intensité. Pourtant, le défenseur a disputé 57 matchs et totalisé 4 869 minutes au cours des dix-huit derniers mois.
Le Como entre en scène
L’enlisement du dossier aurait profité à plusieurs clubs séduits par le défenseur central de l’Udinese, dont le Como. D’après *Il Messaggero Veneto*, la formation lombarde aurait déjà effectué une approche discrète pour connaître le prix de Solet et tester l’intérêt du joueur, tout en mettant en avant un projet ambitieux et une participation à la prochaine Ligue des champions. Outre Trevor Chalobah, pisté par l’Inter mais freiné par une évaluation de 40 millions d’euros, Solet s’impose donc comme une option crédible pour le groupe de Fabregas.