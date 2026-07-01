L'intérêt de l'Inter pour Oumar Solet n'est un secret pour personne : les premières approches avec l'Udinese et son entourage remontent à plusieurs mois. Cependant, le dossier s'est enlisé ces dernières semaines. Le club nerazzurro voyait en cet ancien joueur de Salzbourg, né en 2000, le successeur idéal de Francesco Acerbi. Cependant, l’écart entre les deux clubs sur la valorisation du défenseur est important, ce qui pourrait ouvrir la porte à d’autres prétendants. Parmi eux, le toujours actif Como, qui vient de finaliser le dossier Nico Paz, cherche déjà de nouveaux renforts pour la saison prochaine.