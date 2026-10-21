88' DOUBLE PARADE - Josep Martinez fait taire les critiques. Il se détend d’abord très vite pour détourner en corner la frappe à ras de terre de Newerton, puis s’envole pour repousser la tête de Matvienko.





84' OCCASION - Thuram joue des coudes et passe en force sur la droite devant Matvienko. Il adresse un ballon parfait au centre de la surface pour Mkhitaryan, qui ne parvient pas à s’ajuster pour frapper de première, seul face à Riznyk. Après un contrôle pour repiquer, il tire finalement à côté.





79' BUT REFUSÉ - Une passe en profondeur de Nazaryna trouve Newerton seul face à Josep Martinez. Il contrôle et marque, mais l’arbitre assistant lève aussitôt son drapeau pour signaler un hors-jeu évident.





77' BUT - L’Inter récupère le ballon et Mkhitaryan le maintient en jeu en s’écartant sur la gauche. Il lève la tête et adresse un ballon parfait à Carlos Augusto, qui prend Bondar de vitesse et bat Riznyk à sa sortie.





69' BASTONI EXPULSÉ - En seulement 3 minutes, Bastoni reçoit deux cartons jaunes et laisse l’Inter à 10. Le défenseur central écope du premier pour avoir protesté auprès du quatrième arbitre. Puis, sur un corner marqué par de nombreuses provocations, il pousse Ocheretko avec les mains au visage. Ce dernier « vend » bien la poussée et convainc l’arbitre de sortir un second carton jaune.





66' OCCASION - Intervention miraculeuse de Riznyk, qui sauve le Shakhtar. Thuram reçoit le ballon sur la gauche, en position excentrée, repique sur son pied droit en éliminant Marlon et enroule une frappe légèrement déviée qui semble filer vers le petit filet opposé. Riznyk s’envole et détourne en corner.





60' OCCASION - Les entrants apportent immédiatement un nouvel élan. Diouf et Bisseck combinent en pleine course, mais ce dernier est stoppé au dernier moment dans la surface. L’action se poursuit et le ballon arrive à Bonny, qui repique sur son pied droit et frappe, mais Riznyk s’interpose.





55' CARTON JAUNE - Alisson tente un geste « à la Neymar » en faisant passer le ballon au-dessus de la tête de Dimarco avant de s’élancer vers l’avant. Thuram intervient durement et le met à terre, déclenchant aussi un attroupement de joueurs qui protestent. L’arbitre sort un carton jaune pour le Français.





40' OCCASION - L’Inter s’en sort ! Sur un corner tiré de la droite, Barella laisse Bondar lui échapper. Celui-ci le domine dans les airs et place une tête vers le petit filet, mais Josep Martinez s’envole et repousse le ballon loin de son but.





21' OCCASION - Encore un grand arrêt de Riznyk, qui repousse la frappe en pivot de Bonny à l’entrée de la surface. Le ballon traîne ensuite au milieu de la surface, mais Matvienko devance Bonny au dernier moment.





19' L’INTER RÉCLAME - Sur un corner tiré de la droite, Akanji s’élève pour remiser de la tête et le ballon touche le bras replié de Marlon. Le ballon reste libre et Bonny, après une touche de Barella, tire au-dessus. Pour Calvarese, consultant arbitrage de Prime : « Le bras est replié et il n’y a pas faute. »





7' - Cette fois, c’est l’Inter qui se fait surprendre : Pedrinho parcourt 30 mètres balle au pied et tente sa chance du gauche à l’entrée de la surface, mais sa frappe est déviée et facilement captée par Josep Martinez.





5' OCCASION - L’Inter récupère encore le ballon et Calhanoglu frappe à l’entrée de la surface. Le ballon passe à côté.





3' OCCASION - Sucic récupère le ballon et sert Bonny dans la surface. Celui-ci trouve Thuram, qui tente une frappe croisée du droit, mais Riznyk s’interpose.





0' Coup d’envoi au Giuseppe Meazza, à San Siro, à 21 h.





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