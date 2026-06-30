Comme prévu, l'Inter a officialisé ce lundi ledépart de Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Stefan de Vrij, dont les contrats expiraient et que le club n'a pas souhaité prolonger. Selon Calcio e Finanza, ces départs permettront au club de réduire ses amortissements de plus de 3,5 millions d’euros pour la saison 2026-2027 et d’alléger sa masse salariale brute de plus de 16,3 millions d’euros, l’indemnité de De Vrij étant la plus lourde.
AFP
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L'Inter se sépare de Sommer, Acerbi, Darmian et de Vrij, et réalise ainsi 20 millions d'économies
TOUS LES CHIFFRES
L’amortissement de Sommer s’élevait à 2 407 228 euros, son salaire brut à 3 275 000 euros, pour un total de 5 682 228 euros. Acerbi affiche un amortissement de 1 076 184 € et un salaire brut de 2 775 000 €, pour un total de 3 851 184 €. Darmian présentait un amortissement de 90 279 € et un salaire brut de 3 275 000 €, pour un total de 3 365 279 €. De Vrij, lui, n’avait pas de frais d’amortissement mais percevait un salaire brut de 7 030 000 €.