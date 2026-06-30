L’amortissement de Sommer s’élevait à 2 407 228 euros, son salaire brut à 3 275 000 euros, pour un total de 5 682 228 euros. Acerbi affiche un amortissement de 1 076 184 € et un salaire brut de 2 775 000 €, pour un total de 3 851 184 €. Darmian présentait un amortissement de 90 279 € et un salaire brut de 3 275 000 €, pour un total de 3 365 279 €. De Vrij, lui, n’avait pas de frais d’amortissement mais percevait un salaire brut de 7 030 000 €.



