Il fallait simplement que l’Inter s’impose face au Feyenoord pour oublier le derby perdu contre l’AC Milan et, surtout, poursuivre sur sa lancée après sa victoire contre le Shakhtar afin de remonter au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027. Et au De Kuip, l’Inter s’est imposée sur le score sans appel de 3-0, au terme d’un match dominé dès les premières minutes, avec une efficacité devant le but que l’on n’avait plus vue depuis longtemps chez l’Inter.
Le match s’est ouvert sur un but exceptionnel de Yann Bisseck (une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface), suivi d’une célébration polémique : un doigt sur la bouche pour faire taire ses détracteurs. Après une brève réaction du Feyenoord, Pio Esposito a donné une autre tournure à la rencontre. Bien placé, et avec un peu de réussite, il s’est retrouvé à la retombée du centre-tir dévié d’un Spence très en vue pour inscrire le 2-0 de la tête. En début de seconde période, peu après les premiers changements de Chivu, Zielinski, lui aussi très inspiré, a signé le 3-0 d’une superbe frappe du gauche de loin. Ce troisième but a éteint les velléités du Feyenoord et fait taire le De Kuip, tandis que Chivu a pu faire souffler les joueurs les plus sollicités ces derniers temps.
Cette victoire est convaincante à tous les niveaux : l’Inter n’a pas encaissé de but, s’est montrée très efficace en attaque et a su gérer le rythme de la rencontre. Mais surtout, c’est une réponse nette à ceux qui voyaient l’Inter en crise et un formidable coup de pouce au classement. Dans l’attente des matches prévus demain, mercredi 4 novembre, l’Inter remonte à la 14e place, en pleine zone des barrages, à deux points du Bayern Munich, 8e avec 8 points et dernier des clubs potentiellement qualifiés pour les huitièmes de finale.
FEYENOORD-INTER 0-3
BUTEURS : 8e Bisseck (I), 34e Pio Esposito (I), 54e Zielinski (I)