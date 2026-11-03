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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter se relance à Rotterdam et fait taire les critiques : victoire nette 3-0 face au Feyenoord

Feyenoord
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Ligue des Champions
Feyenoord vs Inter

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Il fallait simplement que l’Inter s’impose face au Feyenoord pour oublier le derby perdu contre l’AC Milan et, surtout, poursuivre sur sa lancée après sa victoire contre le Shakhtar afin de remonter au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027. Et au De Kuip, l’Inter s’est imposée sur le score sans appel de 3-0, au terme d’un match dominé dès les premières minutes, avec une efficacité devant le but que l’on n’avait plus vue depuis longtemps chez l’Inter. 

Le match s’est ouvert sur un but exceptionnel de Yann Bisseck (une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface), suivi d’une célébration polémique : un doigt sur la bouche pour faire taire ses détracteurs. Après une brève réaction du Feyenoord, Pio Esposito a donné une autre tournure à la rencontre. Bien placé, et avec un peu de réussite, il s’est retrouvé à la retombée du centre-tir dévié d’un Spence très en vue pour inscrire le 2-0 de la tête. En début de seconde période, peu après les premiers changements de Chivu, Zielinski, lui aussi très inspiré, a signé le 3-0 d’une superbe frappe du gauche de loin. Ce troisième but a éteint les velléités du Feyenoord et fait taire le De Kuip, tandis que Chivu a pu faire souffler les joueurs les plus sollicités ces derniers temps.

Cette victoire est convaincante à tous les niveaux : l’Inter n’a pas encaissé de but, s’est montrée très efficace en attaque et a su gérer le rythme de la rencontre. Mais surtout, c’est une réponse nette à ceux qui voyaient l’Inter en crise et un formidable coup de pouce au classement. Dans l’attente des matches prévus demain, mercredi 4 novembre, l’Inter remonte à la 14e place, en pleine zone des barrages, à deux points du Bayern Munich, 8e avec 8 points et dernier des clubs potentiellement qualifiés pour les huitièmes de finale. 

FEYENOORD-INTER 0-3

BUTEURS : 8e Bisseck (I), 34e Pio Esposito (I), 54e Zielinski (I)

  • Buts et temps forts

    66' BUT REFUSÉ - Superbe action au sol de l’Inter : Bonny remet pour Spence dans la surface, qui glisse le ballon à Dimarco. Son centre à ras de terre trouve Pio Esposito dans l’axe pour conclure à bout portant, mais l’arbitre assistant signale un hors-jeu. Après une longue vérification de la VAR, la position de hors-jeu est confirmée, de peu et pour une épaule seulement.

    54' BUT - Sur une touche, Barella écarte pour Zielinski, qui récupère le ballon juste au-delà du rond central. Il le conduit jusqu’à l’entrée de la surface, dépasse Zechiel en transition et bat Ernst d’une puissante frappe du gauche au premier poteau.

    48' OCCASION - Spence reçoit le ballon à l’entrée de la surface, provoque son adversaire direct en se le décalant sur le pied droit, puis tente sa chance. Ernst repousse en corner.

    45' - Zielinski remonte le ballon jusqu’aux abords de la surface adverse et décoche une nouvelle frappe, du gauche cette fois. Ernst plonge pour la détourner.

    43' OCCASION - Un ballon en profondeur trouve Ferri, qui manque son contrôle alors qu’il est seul face à Martinez, mais sert involontairement Read, lancé à sa suite. Sa reprise du droit en première intention passe au-dessus.

    38' OCCASION - Barella maîtrise de première un ballon aérien et sert Zielniski, qui se libère à l’entrée de la surface d’une feinte de corps avant de frapper juste à côté.

    34' BUT - Dimarco passe par Barella et l’Inter parvient à renverser le jeu à droite vers Spence. L’Anglais entre dans la surface et tente un centre-tir dévié, qui s’élève vers le second poteau. Pio Esposito surgit et marque de la tête avec l’aide de la barre transversale.

    30' OCCASION - Moussa élimine Dimarco comme un plot dans la surface et déborde jusqu’à la ligne de fond, obligeant Martinez à sortir à ses pieds. Le joueur de couloir tente un lob, mais le gardien espagnol s’interpose d’un superbe arrêt.

    19' FRAYEUR POUR L’INTER - Sur un long ballon du Feyenoord, Akanji et Josep Martinez ne se comprennent pas. Le défenseur dégage mal et enlève le ballon au gardien, sorti loin de ses cages. Ezechiel manque finalement son contrôle dans la surface, ce qui permet à Martinez d’intervenir et de capter le ballon.

    18' Ernst manque son dégagement au pied et permet à l’Inter de récupérer le ballon dans la surface. Après plusieurs contres favorables, Thuram tente une frappe, mais le gardien la repousse.

    14' OCCASION - Spence atteint la ligne de fond sur la droite, mais dose mal son centre, qui arrive directement à gauche sur Federico Dimarco. Le latéral reprend de première, mais Read dévie en corner.

    8' BUT - Monté aux avant-postes, Bisseck déséquilibre d’abord Valente et permet à Pio Esposito de récupérer le ballon. Il se charge ensuite de la finition avec une frappe enroulée du gauche au poteau opposé, qui bat Ernst.

    3' CARTON JAUNE - Hakan Calhanoglu est averti d’entrée après un tacle glissé sur Ferri sans toucher le ballon. L’arbitre Nyberg se montre sévère et sort le carton jaune sous les vives protestations du Turc.

    0' Coup d’envoi à 21 h au De Kuip de Rotterdam

    INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Feyenoord-Inter : la feuille de match

    Feyenoord- Inter 0-3

    Buteurs : 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1) : Ernst ; Read (62' Schaken), Kraaijeveld (78' Dejil), Marmol, Lopez (62' Watanabe) ; Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel ; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Remplaçants : Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Diarra, Van Persie, Slory.

    Entraîneur : Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2) : Josep Martínez ; Bisseck, Akanji (85' Pavard), Carlos Augusto ; Diouf, Barella (78' Sucic), Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski (78' Stankovic), Dimarco ; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Remplaçants : Di Gennaro, Provedel, Diouf, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Entraîneur : Chivu.

    Arbitre : Nyberg (SVE)

    Avertis : Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsés : aucun

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