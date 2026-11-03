Il fallait une victoire de l’Inter contre le Feyenoord pour oublier le derby perdu face à l’AC Milan et, surtout, poursuivre sa dynamique positive afin de remonter au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027, une dynamique amorcée par la victoire contre le Shakhtar. Et au De Kuip, l’Inter s’est imposée sur le score sans appel de 3-0, au terme d’une rencontre qu’elle a dominée dès les premières minutes, avec une efficacité devant le but que l’on n’avait plus vue depuis longtemps chez elle.
Le score a été ouvert par un but exceptionnel de Yann Bisseck (une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface), qui a célébré en portant un doigt à sa bouche pour faire taire ses détracteurs. Après une brève réaction du Feyenoord, Pio Esposito a donné un nouveau tournant au match : bien placé, et avec une part de réussite, il s’est trouvé à la retombée d’un centre-tir dévié de Spence, très en vue, pour inscrire le 2-0 de la tête. En début de seconde période, peu après les premiers changements de Chivu, le 3-0 a été signé Zielinski, lui aussi très inspiré, d’une superbe frappe du gauche de loin. Ce troisième but éteint les ambitions du Feyenoord et réduit le De Kuip au silence, tandis que Chivu peut se permettre de faire souffler les joueurs les plus sollicités ces derniers temps.
Cette victoire est convaincante à tous les niveaux : l’Inter n’a pas encaissé de but, s’est montrée très efficace offensivement et a su gérer le rythme du match. Mais surtout, elle apporte une réponse nette à ceux qui voyaient l’Inter en crise et donne un sérieux coup de pouce à son classement : dans l’attente des matches programmés demain, mercredi 4 novembre, l’Inter remonte à la 14e place, en pleine zone des barrages, à deux points du Bayern Munich, 8e avec 8 points et dernier des clubs potentiellement qualifiés pour les huitièmes de finale.
FEYENOORD-INTER 0-3
BUTEURS : 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)