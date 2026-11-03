66' BUT ANNULÉ - Superbe action au sol de l'Inter : Bonny joue en remise pour Spence dans la surface, qui glisse le ballon à Dimarco. Son centre à ras de terre trouve Pio Esposito, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond, mais l'assistant signale une position de hors-jeu. Après une longue vérification de la VAR, le hors-jeu est confirmé, pour une épaule seulement.

54' BUT - Sur une touche, Barella écarte pour Zielinski, qui récupère le ballon un peu au-delà du rond central, le conduit jusqu'aux abords de la surface en dépassant Zechiel dans sa course, puis bat Ernst d'une puissante frappe du gauche au premier poteau.

48' OCCASION - Spence reçoit le ballon à l'entrée de la surface, défie son adversaire direct, se met sur son pied droit et tente une frappe qu'Ernst détourne en corner.

45' - Zielinski conduit le ballon jusqu'aux abords de la surface adverse et décoche une nouvelle frappe, du gauche cette fois. Ernst plonge pour la détourner.

43' OCCASION - Un ballon en profondeur trouve Ferri, qui rate son contrôle alors qu'il est seul face à Martinez, mais offre involontairement une passe décisive à Read, lancé derrière lui. Sa reprise du droit, en première intention, passe au-dessus.

38' OCCASION - Barella maîtrise de première un ballon aérien et sert Zielniski, qui se libère d'une feinte de corps à l'entrée de la surface avant de frapper juste à côté.

34' BUT - Dimarco s'appuie sur Barella et l'Inter parvient à renverser le jeu vers la droite, pour Spence. L'Anglais entre dans la surface et tente un centre-tir dévié qui s'élève vers le second poteau. Pio Esposito surgit à cet endroit et marque de la tête avec l'aide de la barre transversale.

30' OCCASION - Moussa élimine Dimarco comme un plot dans la surface et déborde jusqu'à la ligne de but, obligeant Martinez à sortir à ses pieds. Le joueur de couloir tente un lob, mais le gardien espagnol s'interpose d'une superbe parade.

19' FRAYEUR POUR L'INTER - Sur un long ballon du Feyenoord, Akanji et Josep Martinez ne se comprennent pas. Le défenseur dégage mal et enlève le ballon au gardien, sorti loin de son but. Finalement, Ezechiel rate son contrôle dans la surface et permet à Martinez d'intervenir pour capter le ballon.

18' Erreur d'Ernst, qui rate sa relance au pied et permet à l'Inter de récupérer le ballon dans la surface. Après plusieurs contres favorables, Thuram tente sa chance, mais le gardien arrête sa frappe.

14' OCCASION - Spence atteint la ligne de but sur la droite, mais dose mal son centre. Le ballon parvient néanmoins directement à gauche, où arrive Federico Dimarco. Le latéral frappe de première intention, mais Read dévie en corner.

8' BUT - Monté aux avant-postes, Bisseck déséquilibre d'abord Valente, ce qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon. Il se charge ensuite de conclure lui-même d'une frappe enroulée du gauche au poteau opposé, qui bat Ernst.

3' CARTON JAUNE - Hakan Calhanoglu est averti d'entrée après un tacle glissé sur Ferri sans toucher le ballon. L'arbitre Nyberg se montre sévère et sort un carton jaune, malgré les vives protestations du Turc.

0' Coup d'envoi à 21 h au De Kuip de Rotterdam

INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI