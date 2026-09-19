88' OCCASION - Contre fulgurant de l'Inter avec Sucic qui dévie de la tête pour Thuram, lequel, en première intention et en voyant Svilar hors de ses buts, tente de le surprendre à contre-pied. Sa frappe du gauche à ras de terre frôle le poteau.





80' BUT - Centre venu de la gauche qui trouve Bisseck, lequel devance son défenseur et sert involontairement Lautaro. Frappe du droit dans le petit filet avec Svilar qui touche le ballon, sans parvenir à l'arrêter.





78' MIRACLE DE SVILAR ET BARRE TRANSVERSALE - L'Inter pousse sur un corner. Thuram, de la tête, prend le dessus sur tout le monde, mais Svilar réalise un miracle et sauve sur sa ligne. Sur le ballon qui traîne, Lautaro Martinez se jette et, de la tête à deux pas du but, trouve en plein la barre transversale.





70' Diouf se libère et frappe du gauche depuis l'entrée de la surface. Svilar repousse au sol.





67' OCCASION - Quel arrêt de Martinez ! Malen contrôle un ballon dos au but sur un corner, se retourne et frappe en un instant en trouvant le cadre. Arrêt en étoile de Pepo Martinez pour occuper davantage d'espace, puis parade du visage pour sauver le résultat.





59' Carlos Augusto fait encore la différence à gauche et trouve au sol l'appel de Thuram. Talonnade tentée par le Français et ballon de peu à côté.





47' BUT - Mancini se fait prendre le ballon par Thuram, qui part en contre avec Lautaro. L'Argentin lance encore le Français dans la profondeur, lequel, une fois arrivé à l'entrée de la surface, cherche son coéquipier avec une passe décisive à ras de terre. Frappe en première intention, croisée et légèrement dévissée, Svilar est battu.





36' BUT - Centre venu de la droite de Dybala qui trouve dans la surface Mancini et Kone démarqués. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu, qui marque face à Martinez. Le juge de touche annule, mais au final la VAR valide. L'annonce de Massa : "À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé".





33' POTEAU - L'Inter combine bien dans le couloir gauche avec Jones qui, d'une talonnade, récompense l'appel de Bastoni. Face à Svilar, mais excentré à l'angle de la surface de but, le défenseur déclenche une frappe qui s'écrase sur le poteau extérieur avant de finir dehors.





29' OCCASION - Nouvelle énorme erreur de l'Inter. Centre à ras de terre de Dimarco qui trouve Lautaro Martinez absolument seul au second poteau. Tacle à but vide et ballon qui s'envole.





26' OCCASION - Énorme erreur de Bisseck qui remporte un duel avec Soulé et part seul jusque dans la surface de la Roma. Face à Svilar, le défenseur central allemand se fait toutefois hypnotiser et le score reste à 0-0.





24' OCCASION - Ballon de Dybala dans la profondeur pour Malen qui, par son contrôle, se défait de son marquage et frappe puissamment en un instant. Ballon au-dessus.





20' - Dybala tente une puissante frappe du gauche de loin, le ballon siffle à gauche de Josep Martinez et finit à un mètre du cadre.





13' OCCASION - Nouvelle transition de la Roma avec Soulé qui va jusqu'à la ligne de fond sur la gauche et centre au milieu de la surface, où Dimarco manque son intervention et offre de fait une passe décisive à Dybala. Volée du gauche et ballon de peu au-dessus.





6' BUT - L'Inter ne parvient pas à bien gérer sa sortie de balle et se retrouve déséquilibrée. Dybala renverse le jeu de droite à gauche et trouve Molina qui, libre, contrôle puis remet en retrait pour Manu Kone. Contrôle et frappe dans la surface, Martinez est battu.





3' - Balerdi tente d'anticiper sur Thuram et finit au sol en se plaignant d'un coup de coude. Pour Massa, il y a faute, mais pas de carton.





0' Coup d'envoi à 18 heures au stade olympique de Rome.





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