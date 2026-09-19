Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 se termine sur un match nul et, en tête du classement avant la trêve, l’Inter et la Roma restent côte à côte. Dans cette confrontation directe, le score final est de 2-2, avec des Nerazzurri qui, une fois de plus, manquent leur entame et se retrouvent menés 2-0, mais réagissent et reviennent encore une fois en seconde période jusqu’au 2-2 final.
L’entame de l’Inter est encore une fois à oublier, avec le rythme imposé par les hommes de Gian Piero Gasperini qui ne permet pas aux Nerazzurri de ressortir ballon au pied. Les nombreuses erreurs défensives amènent d’abord le but de Manu Kone, laissé libre dans les six mètres face à Martinez. Ce but ne secoue pas les Nerazzurri, qui subissent les offensives de la Roma et, à la 37e minute, sur une nouvelle erreur de lecture de la ligne d’Akanji, Kone inscrit aussi le but du break et son doublé personnel (d’abord refusé puis validé par la VAR LISEZ ICI L’ARBITRAGE VIDÉO DU MATCH).
En seconde période, toutefois, l’Inter revient avec un tout autre visage. Thuram se déchaîne dans la verticalité et, en combinant avec Lautaro, permet au capitaine de l’Inter de réduire l’écart en trompant Svilar d’un gauche croisé sale, mais efficace. Gasperini et Chivu changent davantage par nécessité (fatigue et manque de lucidité) que par envie, et les changements font ressortir une Roma plus acculée et un Inter plus entreprenant.
Svilar sauve plusieurs fois le résultat (l’arrêt sur Thuram est énorme), Lautaro touche la barre, mais le but est dans l’air et c’est justement le capitaine argentin de l’Inter qui le trouve, pour son propre doublé, à la 79e minute.
Les hommes de Gasperini sont tous à la limite, Hermoso et Balerdi demandent le changement sur blessure, Malen le demande lui aussi en réalité, mais sans possibilité de sortir, et en fin de match Thuram frôle encore le 3-2, qui aurait eu un goût de hold-up. Le ballon sort et le nul tient jusqu’au bout. L’Inter et la Roma restent en tête du classement côte à côte et pourraient être rejointes par la Lazio. Les deux équipes confirment leurs défauts et leurs points forts respectifs, mais ainsi le championnat n’a toujours pas de patron.
ROMA-INTER 2-2
BUTEURS : 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)