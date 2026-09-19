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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter se rate et se fait remonter aussi par la Roma : de 2-0 à 2-2, Lautaro répond à Koné et les deux restent en tête du championnat

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Suivez Roma-Inter, choc et confrontation directe comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027.

Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 se termine sur un match nul et, en tête du classement avant la trêve, l’Inter et la Roma restent côte à côte. Dans cette confrontation directe, le score final est de 2-2, avec des Nerazzurri qui, une fois de plus, manquent leur entame et se retrouvent menés 2-0, mais réagissent et reviennent encore une fois en seconde période jusqu’au 2-2 final.


L’entame de l’Inter est encore une fois à oublier, avec le rythme imposé par les hommes de Gian Piero Gasperini qui ne permet pas aux Nerazzurri de ressortir ballon au pied. Les nombreuses erreurs défensives amènent d’abord le but de Manu Kone, laissé libre dans les six mètres face à Martinez. Ce but ne secoue pas les Nerazzurri, qui subissent les offensives de la Roma et, à la 37e minute, sur une nouvelle erreur de lecture de la ligne d’Akanji, Kone inscrit aussi le but du break et son doublé personnel (d’abord refusé puis validé par la VAR LISEZ ICI L’ARBITRAGE VIDÉO DU MATCH).


En seconde période, toutefois, l’Inter revient avec un tout autre visage. Thuram se déchaîne dans la verticalité et, en combinant avec Lautaro, permet au capitaine de l’Inter de réduire l’écart en trompant Svilar d’un gauche croisé sale, mais efficace. Gasperini et Chivu changent davantage par nécessité (fatigue et manque de lucidité) que par envie, et les changements font ressortir une Roma plus acculée et un Inter plus entreprenant.


Svilar sauve plusieurs fois le résultat (l’arrêt sur Thuram est énorme), Lautaro touche la barre, mais le but est dans l’air et c’est justement le capitaine argentin de l’Inter qui le trouve, pour son propre doublé, à la 79e minute.


Les hommes de Gasperini sont tous à la limite, Hermoso et Balerdi demandent le changement sur blessure, Malen le demande lui aussi en réalité, mais sans possibilité de sortir, et en fin de match Thuram frôle encore le 3-2, qui aurait eu un goût de hold-up. Le ballon sort et le nul tient jusqu’au bout. L’Inter et la Roma restent en tête du classement côte à côte et pourraient être rejointes par la Lazio. Les deux équipes confirment leurs défauts et leurs points forts respectifs, mais ainsi le championnat n’a toujours pas de patron.


ROMA-INTER 2-2

BUTEURS : 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • BUTS ET TEMPS FORTS

    88' OCCASION - Contre fulgurant de l'Inter avec Sucic qui dévie de la tête pour Thuram, lequel, en première intention et en voyant Svilar hors de ses buts, tente de le surprendre à contre-pied. Sa frappe du gauche à ras de terre frôle le poteau.


    80' BUT - Centre venu de la gauche qui trouve Bisseck, lequel devance son défenseur et sert involontairement Lautaro. Frappe du droit dans le petit filet avec Svilar qui touche le ballon, sans parvenir à l'arrêter.


    78' MIRACLE DE SVILAR ET BARRE TRANSVERSALE - L'Inter pousse sur un corner. Thuram, de la tête, prend le dessus sur tout le monde, mais Svilar réalise un miracle et sauve sur sa ligne. Sur le ballon qui traîne, Lautaro Martinez se jette et, de la tête à deux pas du but, trouve en plein la barre transversale.


    70' Diouf se libère et frappe du gauche depuis l'entrée de la surface. Svilar repousse au sol.


    67' OCCASION - Quel arrêt de Martinez ! Malen contrôle un ballon dos au but sur un corner, se retourne et frappe en un instant en trouvant le cadre. Arrêt en étoile de Pepo Martinez pour occuper davantage d'espace, puis parade du visage pour sauver le résultat.


    59' Carlos Augusto fait encore la différence à gauche et trouve au sol l'appel de Thuram. Talonnade tentée par le Français et ballon de peu à côté.


    47' BUT - Mancini se fait prendre le ballon par Thuram, qui part en contre avec Lautaro. L'Argentin lance encore le Français dans la profondeur, lequel, une fois arrivé à l'entrée de la surface, cherche son coéquipier avec une passe décisive à ras de terre. Frappe en première intention, croisée et légèrement dévissée, Svilar est battu.


    36' BUT - Centre venu de la droite de Dybala qui trouve dans la surface Mancini et Kone démarqués. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu, qui marque face à Martinez. Le juge de touche annule, mais au final la VAR valide. L'annonce de Massa : "À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé".


    33' POTEAU - L'Inter combine bien dans le couloir gauche avec Jones qui, d'une talonnade, récompense l'appel de Bastoni. Face à Svilar, mais excentré à l'angle de la surface de but, le défenseur déclenche une frappe qui s'écrase sur le poteau extérieur avant de finir dehors.


    29' OCCASION - Nouvelle énorme erreur de l'Inter. Centre à ras de terre de Dimarco qui trouve Lautaro Martinez absolument seul au second poteau. Tacle à but vide et ballon qui s'envole.


    26' OCCASION - Énorme erreur de Bisseck qui remporte un duel avec Soulé et part seul jusque dans la surface de la Roma. Face à Svilar, le défenseur central allemand se fait toutefois hypnotiser et le score reste à 0-0.


    24' OCCASION - Ballon de Dybala dans la profondeur pour Malen qui, par son contrôle, se défait de son marquage et frappe puissamment en un instant. Ballon au-dessus.


    20' - Dybala tente une puissante frappe du gauche de loin, le ballon siffle à gauche de Josep Martinez et finit à un mètre du cadre.


    13' OCCASION - Nouvelle transition de la Roma avec Soulé qui va jusqu'à la ligne de fond sur la gauche et centre au milieu de la surface, où Dimarco manque son intervention et offre de fait une passe décisive à Dybala. Volée du gauche et ballon de peu au-dessus.


    6' BUT - L'Inter ne parvient pas à bien gérer sa sortie de balle et se retrouve déséquilibrée. Dybala renverse le jeu de droite à gauche et trouve Molina qui, libre, contrôle puis remet en retrait pour Manu Kone. Contrôle et frappe dans la surface, Martinez est battu.


    3' - Balerdi tente d'anticiper sur Thuram et finit au sol en se plaignant d'un coup de coude. Pour Massa, il y a faute, mais pas de carton.


    0' Coup d'envoi à 18 heures au stade olympique de Rome.


    TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

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  • ROMA-INTER : LA FEUILLE DE MATCH

    Roma-Inter 2-2


    Buteurs : 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis) ; Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley ; Dybala, Soulé ; Malen.

    À disposition : De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Entr. Gasperini.


    INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique) ; Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto) ; Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    À disposition : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Entr. Chivu.


    Arbitre : Massa

    Avertis : Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsés : -

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