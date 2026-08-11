L’Inter est passée à l’action pour Spence, l’international de Tottenham et de l’Angleterre étant désormais clairement dans le viseur des Nerazzurri. Selon La Gazzetta dello Sport, ces dernières heures, les négociations entre les deux clubs se sont nettement intensifiées, rapprochant les parties d’un accord définitif qui verrait le joueur de 26 ans rejoindre Milan. L’opération devrait être bouclée pour un montant d’environ 30 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances. Sauf complication de dernière minute, Spence sera l’homme chargé de succéder à Denzel Dumfries, qui a rejoint le Real Madrid, comblant ainsi le dernier vide encore présent dans l’effectif structuré par Chivu, alors que le club se construit pour jouer le titre.

Cependant, les supporters devront peut-être patienter un peu avant de voir le défenseur à l’œuvre en compétition. À l’image de son compatriote John Stones, qui a ouvert la voie aux talents anglais au club, Spence n’a repris l’entraînement que récemment après une longue pause consécutive à son parcours avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde.