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L’Inter se rapproche d’un accord avec la star de Tottenham Djed Spence, alors que le club milanais a identifié le successeur de Denzel Dumfries
L'Inter accélère pour le défenseur de Tottenham
L’Inter est passée à l’action pour Spence, l’international de Tottenham et de l’Angleterre étant désormais clairement dans le viseur des Nerazzurri. Selon La Gazzetta dello Sport, ces dernières heures, les négociations entre les deux clubs se sont nettement intensifiées, rapprochant les parties d’un accord définitif qui verrait le joueur de 26 ans rejoindre Milan. L’opération devrait être bouclée pour un montant d’environ 30 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances. Sauf complication de dernière minute, Spence sera l’homme chargé de succéder à Denzel Dumfries, qui a rejoint le Real Madrid, comblant ainsi le dernier vide encore présent dans l’effectif structuré par Chivu, alors que le club se construit pour jouer le titre.
Cependant, les supporters devront peut-être patienter un peu avant de voir le défenseur à l’œuvre en compétition. À l’image de son compatriote John Stones, qui a ouvert la voie aux talents anglais au club, Spence n’a repris l’entraînement que récemment après une longue pause consécutive à son parcours avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde.
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Supériorité tactique sur les cibles alternatives
L’Inter n’a jamais vraiment cessé de s’intéresser à Spence, malgré l’exploration d’autres pistes durant le mercato estival. Le club attendait que Tottenham revoie à la baisse son évaluation initiale de 40 millions d’euros et que l’entraîneur Roberto De Zerbi donne son feu vert pour la vente. Pendant cette période, le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio se sont renseignés sur la disponibilité de Moussa Diaby, l’ailier français qui évolue actuellement aux Émirats arabes unis. Cependant, la piste menant à Diaby était semée de complications, allant des importantes exigences salariales du joueur à la difficulté des négociations avec Al-Ittihad.
Surtout, Spence n’est pas considéré comme une option secondaire ou un « plan B » par la cellule technique de l’Inter. D’un point de vue tactique comme physique, il lui est en réalité préféré à Diaby pour répondre aux exigences spécifiques du poste de piston.
La situation de Luis Henrique et de la Roma
Le recrutement de Spence reste une priorité pour l’Inter, indépendamment de ce qui se passera concernant l’avenir de Luis Henrique. L’AS Rome serait prête à tester la détermination de l’Inter avec une offre conséquente pour le Brésilien, des montants compris entre 25 et 30 millions d’euros étant évoqués. Il s’agit d’une somme importante que les dirigeants de l’Inter évaluent actuellement. Cependant, Luis Henrique est un profil qui ne semble pas avoir totalement convaincu Gian Piero Gasperini, si celui-ci devait être impliqué dans de futurs changements structurels, et le club reste prudent après les complications survenues lors du dossier Kone l’an dernier.
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Construction de l’effectif et solidité défensive
Spence serait impatient de recevoir le feu vert final pour s’envoler vers Milan et signer ce qui devrait être un contrat de quatre ans. Il a déjà été en contact avec Stones pour évoquer la vie en Italie. La perspective de voir les deux Anglais se retrouver à Appiano Gentile devient de plus en plus probable.
Concernant le secteur défensif actuel, Benjamin Pavard a fait savoir à Chivu et aux dirigeants qu’il souhaitait rester au club. Les performances du Français durant la tournée de pré-saison ont été exemplaires, et son attitude à l’entraînement a été décrite comme irréprochable par des personnes présentes au sein du groupe.
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