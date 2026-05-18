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L'Inter se bat pour conserver Yann Bisseck, malgré l'intérêt de clubs de Premier League et du Bayern Munich, alors que le joueur change d'agent
L’agitation au sein de l’agence attise les spéculations sur des transferts
Bisseck s’apprête à trancher concernant sa représentation extra-sportive. Si son agent actuel, Yusuf Kandemir, restera impliqué dans la gestion de la carrière du défenseur allemand, le joueur va bientôt désigner la structure de prestige qui pilotera ses prochaines négociations.
Selon Sportitalia, plusieurs des agences sportives les plus influentes au monde se disputent le droit de représenter le défenseur central de l’Inter. Actuellement, Giovanni Branchini serait en pole position pour obtenir la signature de Bisseck, un choix qui présage souvent des changements majeurs dans la carrière d’un joueur ou un renouvellement de contrat imminent.
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Le Bayern Munich et les cadors de la Premier League restent à l’affût.
L'incertitude concernant l'avenir de Bisseck coïncide avec un regain d'intérêt de la Bundesliga et de la Premier League.
Le Bayern Munich, à la recherche d’une solution défensive à long terme, surveille de près ce joueur de 23 ans évoluant dans son pays natal. La Premier League n’est pas en reste : plusieurs clubs anglais, dont l’identité n’a pas été dévoilée, scrutent également ses performances en Serie A.
Si les Nerazzurri affichent leur volonté de repousser toute offre, l’attrait de la Premier League et le prestige du Bayern Munich pourraient bien mettre à l’épreuve la détermination de l’Inter comme l’engagement du joueur envers le projet de San Siro.
La position de l'Inter concernant son joyau défensif
Malgré l’intérêt croissant de clubs étrangers, l’Inter n’envisage pas de se séparer de Bisseck. Le club le considère comme un atout essentiel pour l’avenir et est prêt à se battre pour le conserver à Milan. De son côté, le défenseur affirme se sentir parfaitement à l’aise dans son environnement actuel, où il a tissé des liens solides avec la ville et les supporters.
Consciente de la rareté de son profil – puissance physique alliée à une bonne technique –, la direction nerazzurra entend bien conserver son jeune défenseur.
En conséquence, la direction adoptera une position ferme face à toute demande de renseignements lors des prochains mercatos, privilégiant la stabilité de l’effectif à un profit rapide sur le jeune Allemand.
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Un talent en plein essor sous la direction de Chivu
La cote de Bisseck a considérablement grimpé grâce à ses performances régulières en tant que titulaire dans le système tactique mis en place par Cristian Chivu. Sa polyvalence lui a permis de s'adapter parfaitement au style de jeu agressif et offensif exigé par l'entraîneur roumain, faisant de lui un pilier de la défense des champions d'Italie en titre.
Sa vitesse de récupération impressionnante et sa capacité à sortir le ballon de la défense lui valent d’être considéré comme l’un des plus grands espoirs de Serie A.