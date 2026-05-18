L'Inter se bat pour conserver Yann Bisseck, malgré l'intérêt de clubs de Premier League et du Bayern Munich, alors que le joueur change d'agent

Bisseck s’apprête à trancher concernant sa représentation extra-sportive. Si son agent actuel, Yusuf Kandemir, restera impliqué dans la gestion de la carrière du défenseur allemand, le joueur va bientôt désigner la structure de prestige qui pilotera ses prochaines négociations.

Selon Sportitalia, plusieurs des agences sportives les plus influentes au monde se disputent le droit de représenter le défenseur central de l’Inter. Actuellement, Giovanni Branchini serait en pole position pour obtenir la signature de Bisseck, un choix qui présage souvent des changements majeurs dans la carrière d’un joueur ou un renouvellement de contrat imminent.