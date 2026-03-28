De Manu à Ismael Koné, avec l'AS Rome, Sassuolo et l'Inter dans la course : cet été, un imbroglio sur le marché des transferts pourrait se dessiner autour de ces deux milieux de terrain. L'intérêt des Nerazzurri pour Manu Koné est connu depuis l'été dernier, mais à cela s'ajoute désormais celui des Giallorossi pour le Canadien de Sassuolo.





Selon La Gazzetta dello Sport, ce serait lui le joueur pressenti pour remplacer Manu Koné en cas de départ. Un départ qui, indépendamment de l'Inter, pourrait devoir se concrétiser avant le 30 juin pour des raisons liées au Fair-play financier. Mais procédons par ordre.