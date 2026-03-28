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L'Inter s'intéresse à Manu Koné, la Roma pense à Ismael : les exigences de Sassuolo et les éventuels rebondissements du mercato

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De Manu Koné à Ismael Koné : un éventuel échange entre l'Inter, la Roma et Sassuolo impliquant les deux milieux de terrain.

De Manu à Ismael Koné, avec l'AS Rome, Sassuolo et l'Inter dans la course : cet été, un imbroglio sur le marché des transferts pourrait se dessiner autour de ces deux milieux de terrain. L'intérêt des Nerazzurri pour Manu Koné est connu depuis l'été dernier, mais à cela s'ajoute désormais celui des Giallorossi pour le Canadien de Sassuolo.


Selon La Gazzetta dello Sport, ce serait lui le joueur pressenti pour remplacer Manu Koné en cas de départ. Un départ qui, indépendamment de l'Inter, pourrait devoir se concrétiser avant le 30 juin pour des raisons liées au Fair-play financier. Mais procédons par ordre.

  • QUESTIONS BUDGÉTAIRES

    Selon le journal, l'AS Rome doit dégager des liquidités d'ici le 30 juin. Koné a coûté 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus en 2024 et pèse actuellement un peu plus de 11 millions d'euros dans le bilan.

    L'objectif de la direction giallorossa est de réaliser une plus-value importante qui, si le Français venait à partir pour un montant compris entre 40 et 50 millions, pourrait s'élever à au moins 30 millions. Une véritable bouffée d'oxygène pour les caisses de la Roma, mais tout dépendra des offres qui arriveront dans la capitale.


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  • L'INTER EST LÀ

    Les Nerazzurri ont sérieusement tenté leur chance cet été et restent à l'affût. En août dernier, Koné avait longuement discuté avec l'Inter, donnant même son accord pour un transfert à Milan. Tout semblait réglé, prêt à être signé, avant que l'AS Rome, avec Claudio Ranieri en première ligne, ne mette un terme aux négociations.

    L'Inter n'a toutefois jamais abandonné la piste Koné et Cristian Chivu n'a pas non plus changé d'avis quant à la nécessité d'avoir dans l'effectif un milieu de terrain physique, différent de ceux actuellement disponibles.

    Son prix est élevé – entre 40 et 50 millions – et les Nerazzurri auront du mal à réunir cette somme en début de mercato. Cependant, l'intérêt est grand et les scénarios estivaux évoluent sans cesse.

  • LA ROME FAIT PREUVE DE PRUDENCE

    La Roma ne veut pas se faire prendre au dépourvu et envisage déjà une solution de remplacement. Ismael Koné, pour lequel Sassuolo, qui l'a acheté 13 millions d'euros à Marseille, demande 30 millions, est le profil retenu par les Giallorossi pour pallier un éventuel départ du Français.


    Le montant demandé par les Neroverdi est certes élevé, mais – selon La Gazzetta dello Sport – grâce aux bonnes relations entre la Roma et Sassuolo, un accord pourrait être trouvé à un montant inférieur, autour de 23/24 millions plus des primes.


    En attendant donc la fin de la saison, où l'Inter se bat pour le Scudetto et la Roma pour une place en Ligue des champions, ainsi que la Coupe du monde, les clubs commencent à bouger. Avec Manu Koné et Ismael Koné comme objets de convoitise.