L'Inter s'intéresse à Andrey Santos : des réunions avec son agent, et Chelsea a déjà refusé une offre de 50 millions

L'Inter envisage l'avenir avec des idées bien précises, y compris en matière de mercato. La révolution estivale aura bien lieu et, sauf surprise, elle entraînera également un changement modeste mais important au niveau tactique, qui a marqué les sept dernières années, à savoir le 3-5-2. L'idée du club nerazzurro est de modifier le schéma tactique en intégrant un milieu de terrain plus physique et en ajoutant de la qualité et de l'imprévisibilité dans le trio offensif.





C'est aussi et surtout dans cette optique, comme le rapporte Fabrizio Romano, qu'il faut considérer les contacts et l'intérêt qui continuent d'exister pour Andrey Santos, milieu de terrain de Chelsea.



