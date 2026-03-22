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Emanuele Tramacere

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L'Inter s'intéresse à Andrey Santos : des réunions avec son agent, et Chelsea a déjà refusé une offre de 50 millions

Nouvelle cible de transfert pour les Nerazzurri au milieu de terrain.

L'Inter envisage l'avenir avec des idées bien précises, y compris en matière de mercato. La révolution estivale aura bien lieu et, sauf surprise, elle entraînera également un changement modeste mais important au niveau tactique, qui a marqué les sept dernières années, à savoir le 3-5-2. L'idée du club nerazzurro est de modifier le schéma tactique en intégrant un milieu de terrain plus physique et en ajoutant de la qualité et de l'imprévisibilité dans le trio offensif.


C'est aussi et surtout dans cette optique, comme le rapporte Fabrizio Romano, qu'il faut considérer les contacts et l'intérêt qui continuent d'exister pour Andrey Santos, milieu de terrain de Chelsea.


  • CONTACTS DÉJÀ ENREGISTRÉS

    Ces derniers temps (et notamment au cours de l'été 2025), l'Inter a rencontré à plusieurs reprises Giuliano Bertolucci et Kia Joorabchian, des agents et intermédiaires proches des représentants du joueur né en 2004 et formé au Vasco da Gama.

    Le projet n'a pas abouti car Chelsea, qui l'avait ramené de Strasbourg, le considérait comme un titulaire potentiel.

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  • CHELSEA REFUSE L'OFFRE DE 50 MILLIONS, MAIS...

    À l'époque, les montants de cette éventuelle transaction étaient jugés hors de prix, à tel point que, comme l'a révélé Romano, Chelsea en est même venu à refuser une offre de 50 millions d'euros provenant d'Arabie saoudite.

    Depuis lors, cependant, la stratégie des Blues concernant le jeune joueur a changé, à tel point qu'il n'a disputé que 13 matches en tant que titulaire, toutes compétitions confondues (Premier League et Ligue des champions).

  • L'ASSAUT EN ÉTÉ

    L'Inter s'intéresse à lui, mais la situation à Chelsea n'est plus aussi claire et, par conséquent, cet été, si les conditions sont réunies, il pourrait à nouveau être considéré comme une recrue potentielle pour les Nerazzurri. La direction de Viale della Liberazione continue de le suivre de près, même s'il n'est pas le seul joueur sur la liste pour ce poste.



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