La fête a officiellement commencé dans la moitié bleue de Milan. L’Inter abordait le match de dimanche en sachant qu’un seul point suffirait pour confirmer son titre de champion d’Italie, mais l’équipe de Cristian Chivu n’a rien laissé au hasard.

Thuram et Mkhitaryan ont inscrit les buts qui ont permis de clôturer la saison 2025-2026 sur une note victorieuse, marquant ainsi le 21e titre de l'histoire du club et le troisième au cours des six dernières années.

Avec Naples à neuf points et l’AC Milan encore plus loin après une défaite décevante 2-0 à Sassuolo plus tôt dans la journée, le décor était parfaitement planté.







