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L'Inter s'adjuge le Scudetto avec trois journées d'avance, grâce à sa victoire sur Parme scellée par l'ancienne star de Manchester United
Les Nerazzurri remportent leur 21e Scudetto
La fête a officiellement commencé dans la moitié bleue de Milan. L’Inter abordait le match de dimanche en sachant qu’un seul point suffirait pour confirmer son titre de champion d’Italie, mais l’équipe de Cristian Chivu n’a rien laissé au hasard.
Thuram et Mkhitaryan ont inscrit les buts qui ont permis de clôturer la saison 2025-2026 sur une note victorieuse, marquant ainsi le 21e titre de l'histoire du club et le troisième au cours des six dernières années.
Avec Naples à neuf points et l’AC Milan encore plus loin après une défaite décevante 2-0 à Sassuolo plus tôt dans la journée, le décor était parfaitement planté.
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Thuram et Mkhitaryan ont tenu leurs promesses
Le score a finalement été débloqué dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après une période de pression soutenue, Piotr Zielinski a déjoué la défense de Parme grâce à une passe millimétrée qui a trouvé Thuram. L'international français a fait preuve d'un grand sang-froid pour glisser le ballon au fond des filets, provoquant l'euphorie du public local.
Le sort de la rencontre s’est définitivement scellé à la 80^e minute lorsque l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Mkhitaryan, a doublé l’avantage. Suite à un beau travail de Lautaro Martinez, entré en jeu en deuxième période, le vétéran arménien a poussé le ballon au fond des filets à bout portant.
La percée de Chivu sur le banc des entraîneurs
Ce triomphe représente une étape majeure pour Chivu, dont la première saison sur le banc de l’Inter a été remarquable.
Le technicien roumain, déjà auteur d’un triplé historique en tant que défenseur emblématique du club, décroche ainsi son premier grand titre sur le banc. Sa flexibilité tactique et sa capacité à maintenir l’équipe sous haute concentration tout au long de la saison ont été saluées par les observateurs du continent.
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Le double rêve reste d’actualité
Bien que le Scudetto soit déjà assuré, la saison de l’Inter n’est pas terminée. Les Nerazzurri visent désormais un doublé : ils défieront la Lazio en finale de la Coppa Italia, le 13 mai au Stadio Olimpico. Pour Chivu, c’est l’occasion de couronner une première saison historique en ajoutant un nouveau trophée à la vitrine du club.