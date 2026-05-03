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Mohamed Saeed

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L'Inter s'adjuge le Scudetto avec trois journées d'avance, grâce à sa victoire sur Parme scellée par l'ancienne star de Manchester United

Inter
Parme
Serie A
C. Chivu
H. Mkhitaryan
M. Thuram

L'Inter a été officiellement sacrée championne de Serie A pour la saison 2025-2026 après une victoire sans appel 2-0 contre Parme dans un San Siro comble, grâce à des buts de Marcus Thuram et de l'ancienne star de Manchester United, Henrikh Mkhitaryan. Les Nerazzurri ont décroché leur 21e Scudetto alors qu'il reste encore trois journées à disputer, déclenchant une vague de liesse à Milan en se plaçant hors de portée de leurs poursuivants, le Napoli et l'AC Milan.

  • Les Nerazzurri remportent leur 21e Scudetto

    La fête a officiellement commencé dans la moitié bleue de Milan. L’Inter abordait le match de dimanche en sachant qu’un seul point suffirait pour confirmer son titre de champion d’Italie, mais l’équipe de Cristian Chivu n’a rien laissé au hasard.

    Thuram et Mkhitaryan ont inscrit les buts qui ont permis de clôturer la saison 2025-2026 sur une note victorieuse, marquant ainsi le 21e titre de l'histoire du club et le troisième au cours des six dernières années.

    Avec Naples à neuf points et l’AC Milan encore plus loin après une défaite décevante 2-0 à Sassuolo plus tôt dans la journée, le décor était parfaitement planté.



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  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Thuram et Mkhitaryan ont tenu leurs promesses

    Le score a finalement été débloqué dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après une période de pression soutenue, Piotr Zielinski a déjoué la défense de Parme grâce à une passe millimétrée qui a trouvé Thuram. L'international français a fait preuve d'un grand sang-froid pour glisser le ballon au fond des filets, provoquant l'euphorie du public local.

    Le sort de la rencontre s’est définitivement scellé à la 80^e minute lorsque l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Mkhitaryan, a doublé l’avantage. Suite à un beau travail de Lautaro Martinez, entré en jeu en deuxième période, le vétéran arménien a poussé le ballon au fond des filets à bout portant.

  • La percée de Chivu sur le banc des entraîneurs

    Ce triomphe représente une étape majeure pour Chivu, dont la première saison sur le banc de l’Inter a été remarquable.

    Le technicien roumain, déjà auteur d’un triplé historique en tant que défenseur emblématique du club, décroche ainsi son premier grand titre sur le banc. Sa flexibilité tactique et sa capacité à maintenir l’équipe sous haute concentration tout au long de la saison ont été saluées par les observateurs du continent.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Le double rêve reste d’actualité

    Bien que le Scudetto soit déjà assuré, la saison de l’Inter n’est pas terminée. Les Nerazzurri visent désormais un doublé : ils défieront la Lazio en finale de la Coppa Italia, le 13 mai au Stadio Olimpico. Pour Chivu, c’est l’occasion de couronner une première saison historique en ajoutant un nouveau trophée à la vitrine du club.


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