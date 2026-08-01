L'Inter a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Liverpool Jones. Le géant de Serie A a récemment soumis une offre de 30 M£ pour faire venir l'Anglais à San Siro cet été. Cependant, Liverpool a rapidement repoussé cette première approche, selon Gazzetta. Le club de Premier League attend un montant plus proche de 40 M€ avant d'envisager de se séparer de son joueur formé au club.

Les dirigeants de l'Inter, emmenés par le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio, restent déterminés à parvenir à leurs fins. Le duo a récemment tenu un dîner stratégique avec l'entraîneur Cristian Chivu pour discuter de ses prochains mouvements sur le marché des transferts.







