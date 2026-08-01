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L'Inter revient à la charge pour Curtis Jones avec une offre de 30 millions de livres sterling, mais le club de Serie A reste en deçà des exigences de Liverpool pour le milieu de terrain
L’Inter lance une offre de 30 millions de livres pour Jones
L'Inter a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Liverpool Jones. Le géant de Serie A a récemment soumis une offre de 30 M£ pour faire venir l'Anglais à San Siro cet été. Cependant, Liverpool a rapidement repoussé cette première approche, selon Gazzetta. Le club de Premier League attend un montant plus proche de 40 M€ avant d'envisager de se séparer de son joueur formé au club.
Les dirigeants de l'Inter, emmenés par le président Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio, restent déterminés à parvenir à leurs fins. Le duo a récemment tenu un dîner stratégique avec l'entraîneur Cristian Chivu pour discuter de ses prochains mouvements sur le marché des transferts.
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Chivu désespéré pour la star de Liverpool
Chivu a spécifiquement demandé à Jones de renforcer son milieu de terrain. Le technicien roumain souhaite un profil unique pour agir comme une septième option disruptive dans son système de prédilection, et il voit le joueur de 25 ans comme le profil parfait. Jones est devenu de plus en plus mécontent dans le Merseyside après avoir glissé vers les marges de l’effectif sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola.
Le milieu de terrain est ouvert à un nouveau défi en Italie et accueillerait favorablement, selon certaines informations, un transfert à San Siro. Il ne serait pas le seul Anglais à arriver à Milan cet été. L’Inter est déjà en train de finaliser un accord pour le défenseur de Manchester City John Stones, qui passe actuellement sa visite médicale en Italie.
L’Inter doit faire le ménage
Avant qu'Inter puisse s'attacher les services de Jones, le club doit réduire un secteur du milieu de terrain pléthorique. Le club de Serie A dispose actuellement d'une abondance d'options dans l'entrejeu et doit générer des fonds grâce à des ventes de joueurs.
Davide Frattesi représente le dossier le plus urgent pour le géant italien. L'international italien pousse pour un départ afin de relancer sa carrière ailleurs, mais l'Inter n'a pas encore reçu d'offres adéquates pour s'attacher ses services. Le club prévoit également de se séparer de Kristjan Asllani, tandis que le jeune espoir Ebenezer Akinsanmiro a déjà rejoint Monza. Se séparer de ces joueurs en marge de l'équipe est une nécessité absolue pour faire de la place à Jones.
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Jouer la carte de la patience
L'Inter est prêt à jouer la montre dans sa poursuite du joueur de Liverpool mis à l'écart. Le club italien espère qu'en attendant la fin du mois d'août, Liverpool sera contraint de revoir ses exigences financières à la baisse. Liverpool pourrait prendre le risque de se mettre à dos un joueur formé au club s'il continue à le laisser de côté. Le club de Serie A estime que cette pression finira par jouer en sa faveur et par forcer un compromis à l'approche de la date limite du mercato.
Tandis que l'équipe première se déplace entre Hong Kong et Perth pour sa tournée de pré-saison, Marotta et Ausilio resteront en Europe. Les dirigeants sont pleinement concentrés sur le maintien d'un dialogue ouvert avec Liverpool afin de parvenir à une avancée décisive.
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