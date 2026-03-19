L'Inter rend hommage à Silvino Louro, décédé : l'entraîneur des gardiens de but à l'époque du Triplé

Le FC Internazionale Milano exprime ses condoléances suite au décès de Silvino de Almeida Louro, collaborateur de longue date de José Mourinho et entraîneur des gardiens de but de l'équipe première nerazzurra de 2008 à 2010.

Après une carrière de 23 ans en tant que gardien de but, Silvino a commencé son aventure aux côtés de Mourinho, travaillant avec lui de 2001 à 2018. Sous les couleurs nerazzurri, il a entraîné l’équipe des gardiens composée de Julio Cesar, Francesco Toldo et Paolo Orlandoni, qui occupe actuellement le même poste au sein du staff de Cristian Chivu. Doté d’une grande personnalité et d’un charisme certain, il n’était pas rare de voir Silvino enfiler ses gants et participer en personne aux entraînements des gardiens sur les terrains d’Appiano Gentile. Au cours des deux saisons passées chez les Nerazzurri, sa contribution a été fondamentale pour la conquête de deux Scudetti, deux Supercoupes d’Italie, une Coupe d’Italie et la Ligue des champions 2010.

Le Club se joint à la famille en cette période de deuil.



