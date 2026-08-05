Une raison principale du refus de l’Inter de vendre réside dans la vision tactique de Chivu. Le technicien roumain a profité de la pré-saison pour intégrer Stankovic dans un rôle spécifique au sein de son milieu à cinq. Plus précisément, le jeune joueur est façonné pour devenir la principale doublure de Hakan Calhanoglu. Trouver une alternative fiable à l’international turc a été une priorité pour le staff technique, les précédentes expérimentations avec Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan et même Nicolo Barella dans le rôle de meneur de jeu reculé ayant donné des résultats mitigés. Stankovic offre un profil naturel pour ce poste, en alliant sécurité technique et discipline tactique, comme l’exige Chivu.

La confiance placée en Stankovic est décrite comme inconditionnelle par les personnes proches du centre d’entraînement. En le conservant dans l’effectif, Chivu s’assure une garantie tactique précieuse en vue d’une longue saison sur plusieurs fronts. Cette décision crée toutefois un effet d’entraînement sur le marché. L’Inter reste très intéressé par Curtis Jones de Liverpool, un joueur que Chivu admire énormément pour son énergie et sa polyvalence. Le milieu anglais est perçu comme un renfort idéal, mais les zones axiales sont actuellement surchargées.