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L’Inter rejette l’énorme offre de 40 M€ de Brentford pour Aleksandar Stankovic, alors que Cristian Chivu construit autour de la jeune star
L’Inter reste ferme face à l’intérêt de la Premier League
L’Inter a frappé fort en fermant la porte à un départ majeur. Stankovic, revenu au club cet été après une campagne remarquable avec le Club Bruges, s’est retrouvé au centre d’une bataille d’enchères. L’international serbe chez les jeunes a joué un rôle déterminant dans le sacre du Club Bruges en Jupiler Pro League, ce qui lui a valu le prestigieux prix de Jeune joueur de l’année en Belgique.
Malgré l’attrait financier d’une telle opération, la réponse du club a été rapide et unanime. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter, le joueur lui-même et la famille Stankovic ont tous opposé un ferme « non merci » à l’offre de 40 millions d’euros de Brentford.
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Chivu identifie l’héritier de Calhanoglu
Une raison principale du refus de l’Inter de vendre réside dans la vision tactique de Chivu. Le technicien roumain a profité de la pré-saison pour intégrer Stankovic dans un rôle spécifique au sein de son milieu à cinq. Plus précisément, le jeune joueur est façonné pour devenir la principale doublure de Hakan Calhanoglu. Trouver une alternative fiable à l’international turc a été une priorité pour le staff technique, les précédentes expérimentations avec Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan et même Nicolo Barella dans le rôle de meneur de jeu reculé ayant donné des résultats mitigés. Stankovic offre un profil naturel pour ce poste, en alliant sécurité technique et discipline tactique, comme l’exige Chivu.
La confiance placée en Stankovic est décrite comme inconditionnelle par les personnes proches du centre d’entraînement. En le conservant dans l’effectif, Chivu s’assure une garantie tactique précieuse en vue d’une longue saison sur plusieurs fronts. Cette décision crée toutefois un effet d’entraînement sur le marché. L’Inter reste très intéressé par Curtis Jones de Liverpool, un joueur que Chivu admire énormément pour son énergie et sa polyvalence. Le milieu anglais est perçu comme un renfort idéal, mais les zones axiales sont actuellement surchargées.
La piste défensive menant à Cristian Romero
Alors que la situation au milieu de terrain reste un casse-tête entre départs et arrivées, c’est dans le secteur défensif que l’Inter cherche à ajouter de l’expérience au plus haut niveau. Les Nerazzurri ont désormais concentré toute leur attention sur Cristian Romero. L’Argentin est considéré comme la dernière pièce du puzzle défensif, apportant l’agressivité et le leadership nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau en Europe.
Le président Giuseppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio ont déjà fait le plus gros du travail avec Tottenham Hotspur. Selon les informations, un accord sur le montant du transfert a été trouvé entre les deux clubs, levant un obstacle majeur. Cependant, le dossier connaît un blocage temporaire en raison des conditions personnelles. Romero réclamerait un salaire aux alentours de 7 millions d’euros par saison. Étant donné que Benjamin Pavard perçoit actuellement 5 millions d’euros, les dirigeants de l’Inter se montrent prudents à l’idée d’étirer trop fortement leur grille salariale.
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Patience stratégique sur le marché
La situation actuelle laisse penser que l’Inter agit avec un haut degré de patience stratégique. Le club n’est pas pressé de vendre ses jeunes les plus prometteurs, comme l’a montré la saga Stankovic-Brentford, mais il reste ambitieux dans sa quête de stars mondiales confirmées comme Jones et Romero. Le blocage autour du salaire de Romero et l’entrejeu surchargé indiquent que les dernières semaines du mercato exigeront une certaine créativité comptable et peut-être un départ de premier plan pour rééquilibrer la balance.
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