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L’Inter prêt à de nouveaux pourparlers avec Liverpool après l’exposition du « mensonge blanc » de Curtis Jones lors d’un match amical contre Côme
La vérité derrière le « mensonge pieux » d'Anfield
Les spéculations autour de l’avenir de Jones se sont intensifiées après la récente double confrontation amicale de Liverpool contre le Côme de Cesc Fabregas. Le milieu de terrain de 25 ans était un absent notable du groupe convoqué dimanche, le géant de Premier League ayant officiellement évoqué un problème à la hanche pour justifier son absence. Cependant, le récit venu d’Italie laisse entendre qu’il y a plus dans cette affaire qu’un simple souci physique.
Sport Mediaset va jusqu’à qualifier l’explication médicale fournie par Liverpool de « pieux mensonge » destiné à masquer la réalité de la situation. Le média affirme que la véritable raison de l’absence de Jones est son désir de forcer un transfert vers San Siro.
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L’Inter mise sur la piste anglaise
Si le transfert se concrétise, Jones deviendrait le dernier Anglais de premier plan à rejoindre le projet de Cristian Chivu à Milan. Le milieu de terrain serait impatient de retrouver ses compatriotes John Stones et Djed Spence, qui se sont déjà imposés au sein du dispositif de l'Inter. Cette colonie anglaise grandissante est devenue l'une des pierres angulaires de la récente stratégie de recrutement du club, qui cherche à maintenir sa domination en Serie A.
Corriere dello Sport affirme que Jones veut absolument ce transfert. L'attrait de San Siro et l'opportunité d'évoluer aux côtés de visages familiers en Italie auraient apparemment convaincu le joueur formé à Liverpool que son avenir se situe loin de son club de toujours.
De nouvelles discussions programmées pour combler l’écart d’évaluation
Malgré la volonté du joueur de partir, un écart important subsiste entre les deux clubs concernant l’indemnité de transfert. Liverpool campe sur ses positions et réclame un montant aux alentours de 40 millions d’euros, un prix qu’Inter n’est actuellement pas disposé à payer, notamment parce que le contrat de Jones doit expirer l’année prochaine.
Selon Tuttosport, le club italien est désormais parfaitement placé pour programmer une nouvelle série de discussions. Après le départ en prêt de Davide Frattesi à la Lazio, l’Inter a réussi à libérer la place nécessaire dans son effectif pour accueillir Jones, et un nouveau contact direct avec Liverpool est attendu cette semaine dans le but de finalement obtenir sa signature.
Dans le cadre de cette nouvelle offensive, l’Inter préparerait, selon les informations rapportées, une offre formelle de 30 millions d’euros plus des bonus, en espérant que la menace de perdre le joueur gratuitement l’été prochain pousse Liverpool à revoir ses exigences à la baisse. Le champion d’Italie estime que la pression liée à l’expiration prochaine du contrat, combinée au désir clair du joueur de partir, finira par déboucher sur un compromis compatible avec son budget tout en offrant à Liverpool une indemnité respectable.
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Appliquer la méthode Djed Spence
Cette tactique de négociation est une méthode qu’Inter a déjà utilisée avec succès par le passé, notamment lors de sa tentative de recruter Djed Spence en provenance de Tottenham. Les Spurs avaient initialement fixé un prix élevé pour le piston, autour de 50 millions d’euros, après ses performances impressionnantes à la Coupe du monde.
Un article du Corriere dello Sport ajoute que les Nerazzurri sont prêts à utiliser une stratégie similaire pour recruter Jones. En restant fermement sur leur évaluation et en attendant que la pression monte sur Liverpool, l’Inter estime pouvoir s’attacher les services du milieu de terrain pour un montant en adéquation avec sa situation contractuelle.
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