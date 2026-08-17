Malgré la volonté du joueur de partir, un écart important subsiste entre les deux clubs concernant l’indemnité de transfert. Liverpool campe sur ses positions et réclame un montant aux alentours de 40 millions d’euros, un prix qu’Inter n’est actuellement pas disposé à payer, notamment parce que le contrat de Jones doit expirer l’année prochaine.

Selon Tuttosport, le club italien est désormais parfaitement placé pour programmer une nouvelle série de discussions. Après le départ en prêt de Davide Frattesi à la Lazio, l’Inter a réussi à libérer la place nécessaire dans son effectif pour accueillir Jones, et un nouveau contact direct avec Liverpool est attendu cette semaine dans le but de finalement obtenir sa signature.

Dans le cadre de cette nouvelle offensive, l’Inter préparerait, selon les informations rapportées, une offre formelle de 30 millions d’euros plus des bonus, en espérant que la menace de perdre le joueur gratuitement l’été prochain pousse Liverpool à revoir ses exigences à la baisse. Le champion d’Italie estime que la pression liée à l’expiration prochaine du contrat, combinée au désir clair du joueur de partir, finira par déboucher sur un compromis compatible avec son budget tout en offrant à Liverpool une indemnité respectable.