Matteo Tognozzi s’occupe du dossier Davide Frattesi.





En septembre dernier, l’ancien responsable du recrutement de la Juventus a été nommé directeur sportif du Rio Ave, club portugais détenu par Evangelos Marinakis. L’entrepreneur grec contrôle aussi l’Olympiacos et Nottingham Forest, et il est revenu à la charge pour le milieu de terrain de l’Inter, qu’il avait déjà tenté d’enrôler en vain lors du dernier mercato hivernal.





Ce lundi, les représentants du club anglais, emmenés par Tognozzi, ont rencontré les dirigeants nerazzurri et proposé 25 millions d’euros plus des bonus, tandis que l’Inter en réclame 30. Si la vente de Frattesi se concrétise, le club lombard pourrait alors se permettre de rejeter les offres de 40 millions d’euros venues de Premier League pour Aleksander Stankovic.



