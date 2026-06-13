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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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L’Inter négocie actuellement le transfert de Frattesi avec Tognozzi, directeur sportif de Nottingham Forest. Toutefois, les deux hommes pourraient finalement rejoindre la Juventus, tandis que les observateurs suivent de près Nuno Tavares, latéral de la Lazio

Inter
D. Frattesi
Juventus FC
Mercato
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio Rome

Les Nerazzurri réclament 30 millions d’euros pour le milieu de terrain italien et pourraient ainsi décliner une offre de 40 millions concernant Stankovic.

Matteo Tognozzi s’occupe du dossier Davide Frattesi.


En septembre dernier, l’ancien responsable du recrutement de la Juventus a été nommé directeur sportif du Rio Ave, club portugais détenu par Evangelos Marinakis. L’entrepreneur grec contrôle aussi l’Olympiacos et Nottingham Forest, et il est revenu à la charge pour le milieu de terrain de l’Inter, qu’il avait déjà tenté d’enrôler en vain lors du dernier mercato hivernal.


Ce lundi, les représentants du club anglais, emmenés par Tognozzi, ont rencontré les dirigeants nerazzurri et proposé 25 millions d’euros plus des bonus, tandis que l’Inter en réclame 30. Si la vente de Frattesi se concrétise, le club lombard pourrait alors se permettre de rejeter les offres de 40 millions d’euros venues de Premier League pour Aleksander Stankovic.


  • STANKOVIC

    Le jeune Serbe, né en 2005, a déjà fait l’objet d’un rachat de 23 millions d’euros, soit 13 millions de plus que les quelques millions perçus il y a un an lors de son transfert à Bruges. Il y a disputé la Ligue deschampions et remporté le championnat belge, poursuivant ainsi son ascension après son prêt à Lucerne, en Suisse.


    Chivu le connaît bien, pour l’avoir déjà entraîné au sein de l’équipe Primavera de l’Inter aux côtés de Pio Esposito. Ce dernier, son contemporain, constitue un modèle pour Stankovic. Reste à démontrer, durant la préparation estivale, qu’il est prêt à s’imposer en équipe première, à l’image de ce que l’international italien a réalisé il y a un an lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.


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  • FRATTESI

    Concernant Frattesi, la Juventus de Spalletti s’intéresse aussi au milieu de terrain. L’entraîneur milite pour le retour à Turin de Tognozzi, qui pourrait donc rejoindre les Bianconeri, tout comme Frattesi.


    Par ailleurs, Nottingham Forest et la Juve comptent dans leurs rangs deux ailiers suivis par l’Inter pour succéder à Denzel Dumfries, parti au Real Madrid, en alternative à la cible principale Marco Palestra, de retour à l’Atalanta après un prêt à Cagliari : le Suisse Dan Ndoye, ex-Bologne, et l’Italien Andrea Cambiaso.


    En cas de départ, Spalletti apprécie le latéral gauche portugais de laLazio, Nuno Tavares (né en 2000, passé par Arsenal, Benfica, Marseille et Nottingham Forest).