Matteo Tognozzi s’occupe du dossier Davide Frattesi.





En septembre dernier, l’ancien responsable du recrutement de la Juventus a été nommé directeur sportif du Rio Ave, club portugais détenu par Evangelos Marinakis. L’homme d’affaires grec possède également l’Olympiacos et Nottingham Forest, et il s’est de nouveau mis sur les traces du milieu de terrain de l’Inter, qu’il avait déjà tenté de recruter en vain lors du dernier mercato hivernal.





Ce lundi, les représentants du club anglais, emmenés par Tognozzi, ont rencontré les dirigeants nerazzurri et proposé 25 millions d’euros plus des bonus, alors que l’Inter en réclame 30. Si la vente de Frattesi se concrétise, le club pourrait ensuite se permettre de rejeter les offres de 40 millions d’euros venues de Premier League pour Aleksander Stankovic.



