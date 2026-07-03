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Ake Manchester CityGetty

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L'Inter ne s'en tient pas à Chalobah pour renforcer sa défense : le directeur sportif Piero Ausilio cherche activement un deuxième renfort, et le nom de Nathan Aké émerge

Inter
Mercato
Manchester City
Nathan Aké

Le défenseur central néerlandais, dont le contrat expire en 2027, cherche à obtenir davantage de temps de jeu.

Piero Ausilio a été très clair : les départs simultanés, à l’approche de la fin de leur contrat, de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij et Matteo Darmian contraignent l’Inter à réagir, notamment sur le plan des effectifs, afin de renforcer et d’améliorer son secteur défensif. Les deux premières cibles, Tarik Muharemovic et Oumar Solet, ne sont plus d’actualité : le premier est désormais courtisé par la Juventus, tandis que le second n’entre plus dans les plans en raison de son prix (l’Udinese le valorise autour de 30 millions d’euros) et de doutes sur sa condition physique. En revanche, la piste menant à l’Angleterre et plus précisément à Trevor Chalobah (Chelsea) a pris du poids ; le défenseur pourrait d’ailleurs ne pas être le seul renfort en provenance de la Premier League.


L’Inter est en concurrence avec Como pour Chalobah, tandis que ses agents sont à Milan.

  • UN AUTRE AKANJI

    Selon « La Gazzetta dello Sport », l’Inter étudie une piste menant à Manchester, rappelant le recrutement, il y a un an, de Manuel Akanji pour 15 millions d’euros, un investissement rapidement rentable. Le nouveau nom étudié par la direction nerazzurra est celui du Néerlandais Nathan Aké, un joueur qui, ces dernières années sous les ordres de Guardiola, a été quelque peu écarté en raison des lourds investissements effectués dans l’arrière-garde (Gvardiol, Ruben Dias, mais aussi Khusanov et Guehi) et de quelques pépins physiques de trop.

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  • Il souhaite disposer de davantage de temps de jeu.

    La saison passée, le défenseur central néerlandais, né en 1995, a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, soit 1 644 minutes, dont seulement 17 comme titulaire. Son contrat expire dans un an, un paramètre susceptible de faciliter la transaction sur le plan financier. L’ancien joueur de Chelsea avait déjà manifesté en janvier son désir de changer d’air pour obtenir davantage de temps de jeu, mais la série de blessures qui avait frappé la défense avait poussé Guardiola à le retenir. Aujourd’hui, la donne est légèrement différente : si l’arrivée de Maresca sur le banc peut ouvrir de nouvelles perspectives, elle ne garantit pas un changement d’avis sur Aké.


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  • LE NŒUD DU SALAIRE

    Dans l’analyse menée par l’Inter autour de ce défenseur néerlandais, capable d’évoluer aussi bien en charnière centrale qu’en tant que bras gauche d’une défense à trois, un point prévaut : son salaire. Sous contrat en Angleterre, il perçoit près de 10 M€ bruts par saison, un niveau de salaire que les limites budgétaires imposées par Oaktree rendent difficile à assumer. Le fonds d’investissement privilégie des profils plus prometteurs et moins onéreux. Pour aboutir, le dossier Aké exige donc un effort financier de la part du joueur, même si son nom s’impose désormais dans la short-list du mercato nerazzurro.

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