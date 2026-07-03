Piero Ausilio a été très clair : les départs simultanés, à l’approche de la fin de leur contrat, de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij et Matteo Darmian contraignent l’Inter à réagir, notamment sur le plan des effectifs, afin de renforcer et d’améliorer son secteur défensif. Les deux premières cibles, Tarik Muharemovic et Oumar Solet, ne sont plus d’actualité : le premier est désormais courtisé par la Juventus, tandis que le second n’entre plus dans les plans en raison de son prix (l’Udinese le valorise autour de 30 millions d’euros) et de doutes sur sa condition physique. En revanche, la piste menant à l’Angleterre et plus précisément à Trevor Chalobah (Chelsea) a pris du poids ; le défenseur pourrait d’ailleurs ne pas être le seul renfort en provenance de la Premier League.





L’Inter est en concurrence avec Como pour Chalobah, tandis que ses agents sont à Milan.