Piero Ausilio a été très clair : les départs simultanés, à l’approche de la fin de leur contrat, de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij et Matteo Darmian contraignent l’Inter à réagir, notamment sur le plan des effectifs, pour renforcer et améliorer son secteur défensif. Les deux premières cibles de l’été, Tarik Muharemovic et Oumar Solet, ne sont plus d’actualité : le premier est désormais courtisé par la Juventus, tandis que le second n’entre plus dans les plans en raison de son prix (l’Udinese le valorise autour de 30 millions d’euros) et de doutes sur son état physique. En revanche, la piste menant à l’Angleterre et plus précisément à Trevor Chalobah (Chelsea) a pris beaucoup d’importance ; le défenseur anglais pourrait d’ailleurs ne pas être le seul joueur recruté en Premier League.





L’Inter est en concurrence avec Como pour Chalobah, tandis que ses agents sont à Milan.