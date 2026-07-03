Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Ake Manchester CityGetty

Traduit par

L’Inter ne s’arrête pas à Chalobah pour renforcer sa défense : le directeur sportif Ausilio cherche un deuxième renfort, et le nom de Nathan Aké émerge

Inter
Mercato
Manchester City
Nathan Aké

Le défenseur central néerlandais, dont le contrat expire en 2027, cherche à obtenir plus de temps de jeu.

Piero Ausilio a été très clair : les départs simultanés, à l’approche de la fin de leur contrat, de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij et Matteo Darmian contraignent l’Inter à réagir, notamment sur le plan des effectifs, pour renforcer et améliorer son secteur défensif. Les deux premières cibles, Tarik Muharemovic et Oumar Solet, ne sont plus d’actualité : le premier est désormais courtisé par la Juventus, tandis que le second n’entre plus dans les plans en raison de son prix (l’Udinese le valorise autour de 30 millions d’euros) et de doutes sur sa condition physique. En revanche, la piste menant à l’Angleterre et plus précisément à Trevor Chalobah (Chelsea) a pris beaucoup d’importance ; le défenseur anglais pourrait d’ailleurs ne pas être le seul renfort en provenance de la Premier League.


L’Inter est en concurrence avec Como pour Chalobah, tandis que ses agents sont à Milan.

  • UN AUTRE AKANJI

    Selon « La Gazzetta dello Sport », l’Inter Milan explore une piste menant à Manchester, rappelant le coup de l’an dernier qui avait permis à Cristian Chivu de recruter Manuel Akanji pour 15 millions d’euros, un investissement rapidement rentable. Le nouveau nom étudié par la direction nerazzurra est celui du Néerlandais Nathan Aké, un joueur qui, ces dernières années sous les ordres de Guardiola, a été quelque peu marginalisé en raison des lourds investissements défensifs (Gvardiol, Ruben Dias, mais aussi Khusanov et Guehi) et d’une fragilité physique récurrente.

    • Publicité

  • Il souhaite disposer de davantage de temps de jeu.

    La saison passée, le défenseur central néerlandais né en 1995 a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, soit 1 644 minutes, dont seulement 17 comme titulaire. Son contrat expire dans un an, un élément susceptible de faciliter la transaction sur le plan financier. L’ancien joueur de Chelsea avait déjà manifesté en janvier son désir de changer d’air pour obtenir davantage de temps de jeu, mais la série de blessures qui avait frappé la défense avait poussé Guardiola à le retenir. Aujourd’hui, la donne est légèrement différente : si l’entraîneur a changé avec l’arrivée de Maresca sur le banc, ce changement ne suffira pas forcément à modifier l’opinion du staff à l’égard d’Aké.


    MORATTI DÉFEND BASTONI ET LANCE UNE PIQUE AU MILAN ET À LA JUVE : « ILS NE NOUS INQUIÈTENT PAS »

  • LE NŒUD DU SALAIRE

    Dans l’analyse menée par l’Inter autour de ce défenseur néerlandais, capable d’évoluer aussi bien en charnière centrale qu’en tant que bras gauche d’une défense à trois, le salaire constitue le principal point de friction. Sous contrat en Angleterre, il perçoit près de 10 M€ bruts par saison, un niveau de salaire que les limites budgétaires imposées par Oaktree rendent difficile à assumer. Le fonds d’investissement privilégie des profils plus prometteurs et moins onéreux. Pour aboutir, la transaction nécessitera donc un effort financier de la part d’Aké, même si son nom émerge comme une nouvelle piste dans la stratégie de mercato de l’Inter.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google