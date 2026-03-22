Mais pour une Inter qui a laissé filer quelques points lors des trois dernières journées, deux adversaires sont bien décidés à réduire encore l'écart et s'affronteront le lundi de Pâques pour déterminer qui sera véritablement l'anti-Inter.

Commençons par Naples. L'entraîneur Antonio Conte a été clair à ce sujet : « Au cours de ces sept derniers mois, nous avons tenu bon, maintenant nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions, mais nous savons que d'autres équipes veulent en faire autant. Personne ne doit nous empêcher de regarder vers l'avenir, aujourd'hui nous avons mis un peu de pression sur ceux qui sont devant nous. »

La mission de Conte réside entièrement dans cette dernière phrase : mettre la pression sur ceux qui sont devant. L'entraîneur des Azzurri croit encore au retourau Scudetto et peut compter sur deux facteurs importants : le retour des blessés et le calendrier.

Après le retour de De Bruyne et d’Anguissa, le technicien salentin s’attend à ce que Rrahmani et Di Lorenzo soient à 100 %, tout comme Lobotka, tous des joueurs essentiels pour l’équilibre de l’équipe napolitaine. Et puis il y a ce calendrier qui indique qu’après le Milan, les défis les plus complexes sont ceux contre la Lazio, Bologne et Côme. Un parcours qui voit les Napolitains favoris – du moins sur le papier – dans la plupart des matchs et prêts à rattraper encore quelques points sur ces Nerazzurri qui semblent avoir perdu un peu de leur assurance.