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Gabriele Stragapede

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L'Inter ne gagne plus et laisse la course au Scudetto ouverte : comparaison des calendriers, car Naples et Milan peuvent encore y croire. Mais Chivu a un avantage

Les chances des trois équipes de remporter le Scudetto à la fin de la saison.

L'Inter ne sait plus gagner.

Cela peut sembler fortuit, mais le mois de mars s'achèvera – en raison de la trêve internationale, durant laquelle l'Italie de Gattuso jouera également sa qualification pour la prochaine Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique – sans aucune victoire pour l'équipe nerazzurra dirigée par Cristian Chivu (même si, en raison de sa suspension lors de la dernière journée, c'est Kolarov qui occupait le poste d'entraîneur principal lors de la soirée au Franchi) : en effet, après le match nul 0-0 lors du match aller des demi-finales de la Coupe d'Italie contre Côme, il y a eu la défaite lors du Derby contre le Milan et les deux matchs nuls consécutifs 1-1, d'abord à domicile contre l'Atalanta, puis à l'extérieur contre la Fiorentina.

Un bilan qui montre que la course au Scudetto est plus ouverte que jamais.

  • LA CRISE DE L'INTER EN CHIFFRES

    Il y a un chiffre qui frappe chez cette Inter : parmi les sept premières équipes du classement de la Serie A, les Nerazzurri sont l'équipe qui a perdu le plus de points – comme le rapporte DAZN – alors qu'elle menait au score, avec pas moins de 12 points laissés en route.

    C'est un chiffre, certes, une statistique un peu froide, mais qui témoigne de la période difficile que traverse le club de Viale della Liberazione qui, bon gré mal gré, permet au Milan et à Naples de conserver leurs ambitions de Scudetto, puisque le classement place l'Inter à +6 des Rossoneri et à +7 des Napolitains.

    Un avantage important, mais pas insurmontable.

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  • Ce n'est pas le meilleur moment de l'Inter

    Cette trêve arrive sans doute à point nommé pour l'Inter : Kolarov l'a d'ailleurs confirmé à DAZN après le match, en reconnaissant que ce n'était pas le meilleur moment pour les Nerazzurri. Contre la Fiorentina, l'avantage a été pris d'emblée grâce à Esposito, mais par la suite, l'équipe de Viale della Liberazione n'a pas su conclure le match comme elle le faisait autrefois, laissant le terrain, l'espace et la confiance aux Viola, qui ont réussi à égaliser.

    En ce sens, l'aspect psychologique est fondamental, voire décisif : aucune victoire ce mois-ci et la possibilité que le spectre d'un Scudetto perdu dans la dernière ligne droite refasse surface dans les pensées et les têtes des joueurs nerazzurri (des événements qui se sont déjà produits avec le Milan de Pioli auparavant, puis avec le Napoli de Conte).

    Il ne faut rien sous-estimer : il faut retrouver la confiance et la trêve peut aussi permettre le retour de joueurs importants, comme le capitaine Lautaro Martinez. La prochaine journée de championnat devient donc cruciale à cet égard.

  • L'AVANTAGE AU PROCHAIN TOUR

    Qualifier de « match à domicile » une rencontre face à une équipe de la Roma en pleine forme et combative, qui vise la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, n'est peut-être pas tout à fait approprié. Mais en réalité, l'attention doit se porter davantage sur le lundi de Pâques que sur le dimanche : l'Inter jouera en premier, dimanche soir, puis pourra s'asseoir pour savourer Naples-Milan lundi soir, à 20h45, en direct du stade Diego Armando Maradona.

    Quoi qu'il arrive, au moins l'un des deux prétendants au Scudetto perdra des points lors de la prochaine journée et s'éloignera – ou, au mieux, maintiendra son avance – de l'Inter, en tête du classement de la Serie A.

    C'est pourquoi la 31e journée est absolument décisive, d'une manière ou d'une autre, pour l'attribution du Scudetto.

  • NAPLES Y CROIT

    Mais pour une Inter qui a laissé filer quelques points lors des trois dernières journées, deux adversaires sont bien décidés à réduire encore l'écart et s'affronteront le lundi de Pâques pour déterminer qui sera véritablement l'anti-Inter.

    Commençons par Naples. L'entraîneur Antonio Conte a été clair à ce sujet : « Au cours de ces sept derniers mois, nous avons tenu bon, maintenant nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions, mais nous savons que d'autres équipes veulent en faire autant. Personne ne doit nous empêcher de regarder vers l'avenir, aujourd'hui nous avons mis un peu de pression sur ceux qui sont devant nous. »

    La mission de Conte réside entièrement dans cette dernière phrase : mettre la pression sur ceux qui sont devant. L'entraîneur des Azzurri croit encore au retourau Scudetto et peut compter sur deux facteurs importants : le retour des blessés et le calendrier.

    Après le retour de De Bruyne et d’Anguissa, le technicien salentin s’attend à ce que Rrahmani et Di Lorenzo soient à 100 %, tout comme Lobotka, tous des joueurs essentiels pour l’équilibre de l’équipe napolitaine. Et puis il y a ce calendrier qui indique qu’après le Milan, les défis les plus complexes sont ceux contre la Lazio, Bologne et Côme. Un parcours qui voit les Napolitains favoris – du moins sur le papier – dans la plupart des matchs et prêts à rattraper encore quelques points sur ces Nerazzurri qui semblent avoir perdu un peu de leur assurance.

  • LE MILAN EST LÀ

    Et puis il y a le Milan.

    Massimiliano Allegri s'est montré plus prudent après la victoire contre Turin : « Nous avons affronté une bonne équipe de Turin et nous avons trop forcé le jeu, ce n'était pas facile après le match nul de la première mi-temps. Nous sommes en fin de saison et il faut penser à gagner et à améliorer notre classement. Nous regardons derrière nous, c'est une victoire de moins pour notre objectif prioritaire. »

    Le choix stylistique et communicatif de l'entraîneur de Livourne reste le même : l'objectif final est le retour en Ligue des champions. Mais, à l'heure actuelle, le classement indique que le Milan compte 6 points de retard et a retrouvé un peu d'assurance lors du match contre les Granata, après la défaite à l'Olimpico contre la Lazio qui semblait avoir ébranlé la confiance de l'équipe rossonera.

    Le calendrier des Rossoneri n’est pas des plus faciles, compte tenu des confrontations avec Naples le lundi de Pâques et la Juventus fin avril, mais à part l’Atalanta, les Milanais ont tous des matchs à leur portée sur le papier, avec la possibilité de profiter de nouveaux faux pas de l’Inter.

    C'est sur le terrain que tout se jouera, mais la course au Scudetto est plus ouverte que jamais après cette trentième journée de championnat.

  • LE CALENDRIER DE L'INTER

    Le 05/04/2026 à 20h45 en Serie A contre la Roma (Inter - Roma)

    Le 12/04/2026 à 20h45 en Serie A contre Côme (Côme - Inter)

    Le 17/04/2026 à 20h45 en Serie A contre Cagliari (Inter - Cagliari)

    Le 21/04/2026 à 21h00 en Coupe d'Italie contre Côme (Inter - Côme)

    Le 26/04/2026 à 18h00 en Serie A contre Turin (Turin - Inter)

    Le 03/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Parme (Inter - Parme)

    Le 10/05/2026 à 15h00 en Serie A contre la Lazio (Lazio - Inter)

    Le 17/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Vérone (Inter - Vérone)

    Le 24/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Bologne (Bologne - Inter)

  • LE CALENDRIER DU MILAN

    Le 06/04/2026 à 20h45 en Serie A contre Naples (Naples - Milan)

    Le 11/04/2026 à 18h00 en Serie A contre l'Udinese (Milan - Udinese)

    Le 19/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Vérone (Vérone - Milan)

    Le 26/04/2026 à 20h45 en Serie A contre la Juventus (Milan - Juventus)

    Le 03/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Sassuolo (Sassuolo - Milan)

    Le 10/05/2026 à 15h00 en Serie A contre l'Atalanta (Milan - Atalanta)

    Le 17/05/2026 à 15h00 en Serie A contre le Genoa (Genoa - Milan)

    Le 24/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Cagliari (Milan - Cagliari)

  • LE CALENDRIER DU NAPLES

    Le 06/04/2026 à 20h45 en Serie A contre le Milan (Naples - Milan)

    Le 12/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Parme (Parme - Naples)

    Le 18/04/2026 à 18h00 en Serie A contre la Lazio (Naples - Lazio)

    Le 24/04/2026 à 20h45 en Serie A contre la Cremonese (Naples - Cremonese)

    Le 03/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Côme (Côme - Naples)

    Le 10/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Bologne (Naples - Bologne)

    Le 17/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Pise (Pise - Naples)

    Le 24/05/2026 à 15h00 en Serie A contre l'Udinese (Naples - Udinese)