L'Inter ne sait plus gagner.
Cela peut sembler fortuit, mais le mois de mars s'achèvera – en raison de la trêve internationale, durant laquelle l'Italie de Gattuso jouera également sa qualification pour la prochaine Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique – sans aucune victoire pour l'équipe nerazzurra dirigée par Cristian Chivu (même si, en raison de sa suspension lors de la dernière journée, c'est Kolarov qui occupait le poste d'entraîneur principal lors de la soirée au Franchi) : en effet, après le match nul 0-0 lors du match aller des demi-finales de la Coupe d'Italie contre Côme, il y a eu la défaite lors du Derby contre le Milan et les deux matchs nuls consécutifs 1-1, d'abord à domicile contre l'Atalanta, puis à l'extérieur contre la Fiorentina.
Un bilan qui montre que la course au Scudetto est plus ouverte que jamais.