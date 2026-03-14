L'Inter n'envoie aucun représentant : silence médiatique, personne ne s'exprime après le match contre l'Atalanta

Un match nul et deux incidents qui feront longtemps parler d'eux.

Le match disputé à San Siro, au stade Giuseppe Meazza, entre l'Inter et l'Atalanta s'est terminé sur un score de 1-1 : le but inscrit en première mi-temps par Francesco Pio Esposito a été contré en seconde période par un but de Nikola Krstovic, sous les protestations du public nerazzurro.

Ce n'est pas le seul incident qui laissera de nombreuses traces au cours des prochains jours : le contact, dans la surface de réparation bergamasque, entre Davide Frattesi et Giorgio Scalvini – sur lequel tant l'arbitre Manganiello que le VAR ont laissé passer – a également suscité de nombreuses polémiques.

Après plus d'une heure d'attente depuis le coup de sifflet final, la confirmation est venue du club nerazzurro :, une décision qui témoigne de toute la déception suscitée par les décisions prises pendant le match.