Si l’on sefieauxchiffresactuels, le champion d’Italie s’apprête à payer Palestra plus cher qu’Achraf Hakimi, ailier droit arrivé du Real Madrid à l’été 2020 pour 43 millions d’euros. Benjamin Pavard et Robin Gosens, acquis pour 32,4 et 28 millions d’euros, restent loin derrière. Mieux : Palestra s’apprête à devenir l’Italien le plus cher de l’histoire de l’Inter, devançant Christian Vieri, recruté 47 millions d’euros (taux de change actuel) à la Lazio, et Nicolò Barella, arrivé pour 38,5 millions en 2020.





C’est le grand jour pour Palestra à l’Inter : rencontre décisive contre l’Atalanta.