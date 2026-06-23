50 millions d’euros, bonus compris. L’Atalanta percevra également un pourcentage sur une éventuelle revente si la valeur de Marco Palestra se confirme à un haut niveau à l’Inter puis l’amène à s’illustrer sur des scènes étrangères encore plus prestigieuses. Au total, ce dossier pourrait même franchir le seuil symbolique et établir de nouveaux records tant en matière de salaire pour un joueur italien que de transfert le plus onéreux de l’histoire du club.
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L’Inter mise gros en investissant 50 millions d’euros dans un nouveau centre d’entraînement : ce pari osé vaut-il plus qu’un joueur comme Hakimi ?
UN TRANSFERT RECORD
Si l’on sefieauxchiffresactuels, le champion d’Italie s’apprête à payer Palestra plus cher qu’Achraf Hakimi, ailier droit arrivé du Real Madrid à l’été 2020 pour 43 millions d’euros. Benjamin Pavard et Robin Gosens, acquis pour 32,4 et 28 millions d’euros, restent loin derrière. Mieux : Palestra s’apprête à devenir l’Italien le plus cher de l’histoire de l’Inter, devançant Christian Vieri, recruté 47 millions d’euros (taux de change actuel) à la Lazio, et Nicolò Barella, arrivé pour 38,5 millions en 2020.
C’est le grand jour pour Palestra à l’Inter : rencontre décisive contre l’Atalanta.
L’Italien le mieux payé de la Serie A
Si l’on élargit l’analyse aux transferts des footballeurs italiens, qu’ils évoluent en Serie A ou à l’étranger, Marco Palestra se hisse à la cinquième place, détrônant Christian Vieri (47 millions d’euros) et pointant derrière Gianluigi Buffon, passé de Parme à la Juventus pour 53 millions, Jorginho, transféré de Naples à Chelsea pour 57 millions, Sandro Tonali (du Milan à Newcastle pour 59 millions d’euros plus des bonus) et Mateo Retegui, détenteur du record avec ses 68,5 millions d’euros de l’Atalanta à Al-Qadsiah.
Par ailleurs, la piste menant à Nico Paz se rouvre : que se passe-t-il entre Como et le Real Madrid ?
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
Au vu de ces chiffres, une question se pose : les 50 millions d’euros que l’Inter s’apprête à investir pour Palestra ne sont-ils pas un peu trop élevés ? Certes, il s’agit du meilleur footballeur italien en termes de performances lors du dernier championnat de Serie A et de l’un des jeunes talents les plus susceptibles de s’imposer au plus haut niveau. D’abord en Italie, puis dans l’exigeant environnement nerazzurro et, à terme, sur les traces de Verratti, Donnarumma, Tonali et Calafiori, qui brillent déjà au plus haut niveau international. Marotta et Ausilio choisissent donc de miser sur l’avenir, sur un potentiel encore inexploité, plutôt que sur un présent déjà prometteur.
Frattesi, lui, est sur le point de partir et la Juventus est sa priorité.
INVERSION DE TENDANCE
Il s’agit d’un revirement de tendance significatif pour nos clubs, qui avaient délaissé ce type d’opérations en raison d’un vivier national limité et de conditions économiques plus favorables à l’étranger. La « prime » versée pour Palestra s’explique par la pénurie de joueurs italiens de qualité capables de s’imposer dans un grand club européen, mais elle constitue néanmoins un pari audacieux pour une Inter habituée, ces dernières saisons, à une gestion financière très prudente.
LE REVIREMENT D’OAKTREE
Sous l’ère Oaktree, l’Inter privilégie la prudence financière : les dépenses du mercato seront lissées et ne franchiront pas le plafond de 25 à 30 millions d’euros. Avec Palestra et la possible arrivée de Nico Paz, estimé à 60 millions d’euros par le Real Madrid, les Nerazzurri franchiraient un cap. Sous réserve d’un équilibre financier entre entrées et sorties, le club pourrait toutefois viser plus haut en misant sur des jeunes talents plutôt que sur des joueurs confirmés aux salaires mirobolants. Reste que voir Palestra valorisé aujourd’hui à plus que Hakimi en 2020, après deux saisons de haut niveau au Borussia Dortmund, force l’admiration.