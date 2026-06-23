L’Inter mise gros en acquérant un gymnase pour 50 millions d’euros : ce pari osé va-t-il rapporter plus qu’un Hakimi ?

Selon les dernières informations, si le club champion d’Italie finalise effectivement le transfert de Palestra pour le montant qui se précise heure par heure, il dépassera même Achraf Hakimi, autre latéral droit arrivé en 2020 en provenance du Real Madrid pour 43 millions d’euros. Benjamin Pavard et Robin Gosens, acquis pour 32,4 et 28 millions d’euros, restent loin derrière. Mieux : Palestra s’apprête à devenir l’Italien le plus cher de l’histoire de l’Inter, devançant Christian Vieri, recruté 47 millions d’euros (taux de change actuel) à la Lazio, et Nicolò Barella, acheté 38,5 millions en 2020.





C’est le grand jour pour Palestra à l’Inter : rencontre décisive contre l’Atalanta.