Le montant atteint 50 millions d’euros, bonus compris. L’Atalanta percevra également un pourcentage en cas de revente ultérieure, si la valeur de Marco Palestra se confirme à un haut niveau à l’Inter puis dans un autre grand championnat. Au total, ce dossier pourrait même franchir le seuil symbolique et établir de nouveaux records concernant les joueurs italiens les mieux rémunérés de l’histoire, ainsi que les transferts les plus onéreux jamais effectués par l’Inter.
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L’Inter mise gros en acquérant un gymnase pour 50 millions d’euros : ce pari osé va-t-il rapporter plus qu’un Hakimi ?
UN TRANSFERT RECORD
Selon les dernières informations, si le club champion d’Italie finalise effectivement le transfert de Palestra pour le montant qui se précise heure par heure, il dépassera même Achraf Hakimi, autre latéral droit arrivé en 2020 en provenance du Real Madrid pour 43 millions d’euros. Benjamin Pavard et Robin Gosens, acquis pour 32,4 et 28 millions d’euros, restent loin derrière. Mieux : Palestra s’apprête à devenir l’Italien le plus cher de l’histoire de l’Inter, devançant Christian Vieri, recruté 47 millions d’euros (taux de change actuel) à la Lazio, et Nicolò Barella, acheté 38,5 millions en 2020.
C’est le grand jour pour Palestra à l’Inter : rencontre décisive contre l’Atalanta.
L’attaquant transalpin figure parmi les cinq joueurs italiens les mieux rémunérés du moment.
En élargissant l’analyse aux transferts des footballeurs italiens, qu’ils évoluent en Serie A ou à l’étranger, Marco Palestra se hisse à la cinquième place, devançant Christian Vieri (47 millions d’euros) et pointant derrière Gianluigi Buffon (Parme vers la Juventus, 53 millions), Sandro Tonali (du Milan à Newcastle pour 59 millions d’euros plus des bonus) et Mateo Retegui, détenteur du record avec ses 68,5 millions d’euros de l’Atalanta à Al-Qadsiah.
Par ailleurs, la piste menant à Nico Paz se rouvre : que se passe-t-il entre Como et le Real Madrid ?
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
Au vu de ces chiffres, une question se pose : les 50 millions d’euros que l’Inter s’apprête à investir pour Palestra ne sont-ils pas un peu trop élevés ? Certes, il s’agit du meilleur footballeur italien en termes de performances lors du dernier championnat de Serie A et de l’un des jeunes talents les plus susceptibles de s’imposer au plus haut niveau. D’abord en Italie, puis dans l’exigeant environnement nerazzurro et, à terme, sur les traces de Verratti, Donnarumma, Tonali et Calafiori, qui brillent déjà au plus haut niveau international. Marotta et Ausilio choisissent donc de miser sur l’avenir, sur un potentiel encore inexploité, plutôt que sur un présent déjà prometteur.
Frattesi, lui, est sur le point de partir et la Juventus est sa priorité.
INVERSION DE TENDANCE
Il s’agit d’un revirement de tendance significatif pour nos clubs, qui avaient délaissé ce type d’opérations en raison d’un vivier national jugé insuffisant et de la tentation financière de se tourner vers l’étranger. La « prime » versée pour Palestra s’explique par la pénurie de joueurs italiens de qualité capables de s’imposer dans un grand club européen, mais elle constitue néanmoins un pari audacieux pour une Inter habituée, ces dernières saisons, à une gestion financière très prudente.
LE REVIREMENT D’OAKTREE
Sous l’ère Oaktree, l’Inter privilégie la prudence financière : la direction répartit ses investissements sur le marché des transferts tout en respectant un plafond de 25 à 30 millions d’euros. Avec Palestra et la possible arrivée de Nico Paz, estimé à 60 millions d’euros par le Real Madrid, les Nerazzurri franchiraient un cap. Sous réserve d’un équilibre financier entre entrées et sorties, le club pourrait toutefois monter d’un cran en misant sur les jeunes plutôt que sur des stars confirmées et coûteuses. Reste que voir Palestra valorisé aujourd’hui à plus que Hakimi en 2020, après deux saisons de haut niveau au Borussia Dortmund, force l’admiration.