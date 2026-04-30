Tottenham doit aborder ses dernières rencontres sans son gardien titulaire, tout en luttant pour assurer son maintien en Premier League. La capacité du club à attirer des cibles comme Trafford, face à des prétendants tels que Liverpool, dépendra fortement de sa capacité à éviter la relégation, Antonin Kinsky étant prêt à prendre la relève en cas de chute en Championship. Du côté de l’Inter, l’accent est désormais mis sur la finalisation d’un accord avec les Spurs concernant le montant du transfert d’un joueur dont le contrat actuel dans le nord de Londres court techniquement jusqu’en juin 2028.