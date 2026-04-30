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L'Inter Milan s'est assuré la signature de la star de Tottenham, un accord sur les conditions personnelles ayant été trouvé en prévision d'un transfert estival
L'Inter Milan est en pole position pour recruter Vicario.
Selon TEAMtalk, l’Inter serait en pole position pour recruter Vicario. Les négociations, engagées depuis plusieurs mois, ont permis au leader de la Serie A de trouver un accord verbal sur les conditions personnelles avec le gardien italien. Ce rapprochement intervient après la décision interne de Tottenham, prise en janvier, de laisser partir son gardien titulaire après seulement deux saisons en Angleterre.
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À la recherche d’un successeur
Le départ imminent de ce joueur de 29 ans précipite Tottenham dans la quête d’un successeur. La stratégie de recrutement, dictée par le maintien en première division, privilégie deux pistes : la promotion d’un jeune issu du centre de formation ou la signature d’un gardien confirmé chez un rival de Premier League. Si la priorité reste la fin de la saison en cours, plusieurs profils ont déjà été ciblés pour prendre le relais à l’horizon 2026-2027.
Remplacer une figure emblématique de longue date
L’Inter Milan souhaite recruter Vicario pour anticiper le départ futur de Yann Sommer, dont le contrat expire en 2026. Chez les Spurs, le gardien italien a brillé cette saison avec 13 clean sheets en 43 matchs, mais une opération à l’aine pourrait déjà mettre un terme à son exercice. Selon TEAMtalk, les Spurs envisageraient déjà les gardiens James Trafford (Manchester City) et Bart Verbruggen (Brighton) pour pallier son éventuel départ.
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Des recrutements déterminants pour le maintien
Tottenham doit aborder ses dernières rencontres sans son gardien titulaire, tout en luttant pour assurer son maintien en Premier League. La capacité du club à attirer des cibles comme Trafford, face à des prétendants tels que Liverpool, dépendra fortement de sa capacité à éviter la relégation, Antonin Kinsky étant prêt à prendre la relève en cas de chute en Championship. Du côté de l’Inter, l’accent est désormais mis sur la finalisation d’un accord avec les Spurs concernant le montant du transfert d’un joueur dont le contrat actuel dans le nord de Londres court techniquement jusqu’en juin 2028.