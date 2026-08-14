Selon Corriere dello Sport, la direction de l'Inter Milan travaille sans relâche dans les dernières étapes du mercato afin d'offrir une dernière pièce à l'effectif. Après avoir déjà renforcé des postes clés sur l'ensemble du terrain, Beppe Marotta et Piero Ausilio ont désormais tourné toute leur attention vers la Premier League.

L'entraîneur Cristian Chivu a identifié le milieu de Liverpool Jones comme le candidat idéal pour faire franchir un cap à l'équipe en termes de qualité. Par le passé, l'Inter a déjà réussi à faire venir d'autres joueurs anglais, comme Ashley Young (2019-21 en provenance de Manchester United), Paul Ince (1995-97 en provenance de Manchester United) et Gerry Hitchens, qui fut le premier en rejoignant le club depuis Aston Villa en 1961-1962.