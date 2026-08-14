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FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

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L’Inter Milan prépare un incroyable deal de dernière minute pour la star de Liverpool Curtis Jones !

Mercato
Inter Milan
C. Jones
Serie A
Liverpool
Angleterre

L’Inter envisagerait une offensive tardive cet été pour le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones, alors que le club cherche à compléter son effectif. Les champions d’Italie ont déjà trouvé un accord avec le joueur, tandis que les négociations se poursuivent concernant l’indemnité de transfert.

  • L’Inter finalise sa dernière recrue

    Selon Corriere dello Sport, la direction de l'Inter Milan travaille sans relâche dans les dernières étapes du mercato afin d'offrir une dernière pièce à l'effectif. Après avoir déjà renforcé des postes clés sur l'ensemble du terrain, Beppe Marotta et Piero Ausilio ont désormais tourné toute leur attention vers la Premier League.

    L'entraîneur Cristian Chivu a identifié le milieu de Liverpool Jones comme le candidat idéal pour faire franchir un cap à l'équipe en termes de qualité. Par le passé, l'Inter a déjà réussi à faire venir d'autres joueurs anglais, comme Ashley Young (2019-21 en provenance de Manchester United), Paul Ince (1995-97 en provenance de Manchester United) et Gerry Hitchens, qui fut le premier en rejoignant le club depuis Aston Villa en 1961-1962.

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    Se renforcer avec un talent confirmé

    L’Inter a déjà réalisé un mercato réussi en recrutant deux autres joueurs anglais lors de cette période : John Stones, en provenance de Manchester City, et Djed Spence, arrivé de Tottenham Hotspur, lui qui a déjà joué pour le Genoa. À noter que Stones et Spence faisaient tous deux partie du groupe de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

    Désormais, Jones a clarifié ses intentions concernant son avenir, en affichant clairement sa volonté de rejoindre Giuseppe Meazza. Le milieu de terrain avait auparavant balayé les rumeurs l’envoyant dans d’autres clubs et a déjà trouvé un accord avec l’Inter sur les conditions personnelles et la commission.

  • Coup de pouce financier et profondeur d’effectif

    Si le club anglais a d’abord repoussé les approches et maintenu une valorisation élevée, le temps qui passe sur son contrat pourrait le contraindre à un compromis. L’Inter espère réduire l’écart entre son évaluation et le prix demandé par Liverpool grâce à des discussions en cours.

    S’attacher les services de Jones représenterait l’ajout ultime à un effectif bien équilibré qui a su conserver sa structure de base. Le départ imminent de Davide Frattesi offre la marge de manœuvre financière nécessaire pour intensifier les négociations et financer cette opération.

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    Finalisation de l’accord

    Chivu est impatient d’intégrer ce milieu de terrain polyvalent afin d’étoffer ses options dans l’entrejeu. L’arrivée d’un joueur de ce calibre garantit que l’effectif restera compétitif sur la scène nationale comme européenne.

    De nouvelles discussions étant prévues entre les clubs, les deux parties travaillent à trouver un montant de compromis mutuellement acceptable. Les prochains jours s’annoncent décisifs, alors que l’Inter cherche à faire aboutir ce transfert et à boucler son mercato estival.