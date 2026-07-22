L'Inter Miami recrute Casemiro, mais la MLS ouvre immédiatement une enquête pour démarchage illicite concernant ce transfert gratuit retentissant

L'Inter Miami a officialisé l'arrivée de Casemiro en tant que joueur libre, suite à son départ de Manchester United.

Toutefois, la fête a été rapidement ternie : la Major League Soccer a ouvert une enquête officielle pour ingérence. Le LA Galaxy, détenteur des droits de priorité de découverte sur le joueur, a déposé une réclamation concernant ce transfert.

Réagissant à cette polémique, la ligue a déclaré : « La Major League Soccer examine actuellement une allégation d’entorse aux règles de recrutement visant l’Inter Miami CF. La ligue recueille toutes les informations pertinentes et s’abstiendra de tout autre commentaire jusqu’à la fin de l’enquête. Bien que l’Inter Miami CF et le LA Galaxy soient parvenus à un accord concernant le droit de priorité de découverte pour la signature de Casemiro, les termes de cet accord ne seront rendus publics qu’à l’issue de l’enquête sur l’entorse aux règles de recrutement. »