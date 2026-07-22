Getty Images Sport
Traduit par
L'Inter Miami recrute Casemiro, mais la MLS ouvre immédiatement une enquête pour démarchage illicite concernant ce transfert gratuit retentissant
L'Inter Miami fait l'objet d'une enquête de la MLS
L'Inter Miami a officialisé l'arrivée de Casemiro en tant que joueur libre, suite à son départ de Manchester United.
Toutefois, la fête a été rapidement ternie : la Major League Soccer a ouvert une enquête officielle pour ingérence. Le LA Galaxy, détenteur des droits de priorité de découverte sur le joueur, a déposé une réclamation concernant ce transfert.
Réagissant à cette polémique, la ligue a déclaré : « La Major League Soccer examine actuellement une allégation d’entorse aux règles de recrutement visant l’Inter Miami CF. La ligue recueille toutes les informations pertinentes et s’abstiendra de tout autre commentaire jusqu’à la fin de l’enquête. Bien que l’Inter Miami CF et le LA Galaxy soient parvenus à un accord concernant le droit de priorité de découverte pour la signature de Casemiro, les termes de cet accord ne seront rendus publics qu’à l’issue de l’enquête sur l’entorse aux règles de recrutement. »
- Getty Images
Les droits des Galaxy et l'histoire de Miami
Conformément au règlement de la MLS, les clubs peuvent détenir des droits de négociation exclusifs sur certaines cibles. Le LA Galaxy disposant de ces droits pour Casemiro, l’Inter Miami était tenu de les acquérir avant d’entrer en contact avec le joueur.
Si les deux franchises ont depuis trouvé un accord à l’amiable, l’enquête pour débauchage illicite se poursuit. L’Inter Miami a déjà été sanctionné par la ligue. En 2021, la MLS avait constaté que le club avait dépassé le plafond salarial lors de la signature de Blaise Matuidi.
En conséquence, le club floridien a écopé d’une amende record de 2 millions de dollars, son propriétaire-directeur Jorge Mas s’est vu infliger une pénalité supplémentaire de 250 000 dollars, et la franchise a perdu plus de 2,27 millions de dollars de fonds d’allocation, témoignant d’un passé déjà entaché par des manquements administratifs.
Mas se réjouit de l'arrivée de Casemiro
Malgré l’enquête en cours, l’Inter Miami a affiché sa fierté d’avoir recruté Casemiro. Le milieu de terrain, auteur de neuf buts la saison passée avec Manchester United, a contribué à la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions.
Il arrive dans un premier temps en tant que joueur non désigné, avec un contrat courant jusqu’en 2027. Mas a publiquement salué cette signature, déclarant : « L’arrivée de Casemiro reflète la vision et l’ambition qui définissent l’Inter Miami. Nous ne nous contentons jamais de ce que nous avons. Nous cherchons toujours à grandir, à nous améliorer et à relever nos standards chaque saison. Nous avons bâti un club international avec pour ambition de devenir non seulement le meilleur club des États-Unis, mais aussi une référence à l’échelle mondiale. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Inter Miami ?
L'Inter Miami disputera mercredi son premier match après la trêve de la Coupe du monde, face au Chicago Fire. Si Lionel Messi et Rodrigo De Paul restent à l'infirmerie après leurs obligations internationales, les supporters guetteront avec impatience la possible présence de Casemiro. Dans le même temps, le club attend les conclusions officielles de l'enquête menée par la MLS, qui pourraient entraîner de nouvelles sanctions importantes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles