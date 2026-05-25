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L'Inter Miami rapporte que Lionel Messi souffre d'une « surcharge » et d'une « fatigue musculaire » au niveau des ischio-jambiers, alors que la star argentine devrait, selon certaines informations, disputer la Coupe du monde
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Il devrait être prêt pour la Coupe du monde.
Bien qu’Inter Miami n’ait pas communiqué de calendrier précis sur le retour de Messi, le journaliste spécialisé Fabrizio Romano indique que l’attaquant argentin devrait être prêt à temps pour le coup d’envoi de la Coupe du monde en juin.
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Bilan de la saison de Messi jusqu’ici
Messi a pris part à l’ensemble des matchs de Miami cette saison, hormis une rencontre, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en championnat. Il demeure le détenteur en titre du trophée de MVP, qu’il a conquéri lors des deux dernières saisons.
- AFP
Le programme à venir de l'Argentine
Avant de lancer la défense de son titre le 16 juin à Kansas City face à l’Algérie, La Selección disputera deux matchs amicaux.
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Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?
Les Herons vont observer une longue pause avant de retrouver la compétition ; leur prochain match de championnat est programmé le 22 juillet. Actuellement deuxièmes de la Conférence Est avec 31 points après 15 journées, ils préparent sereinement cette seconde partie de saison.