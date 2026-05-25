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Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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L'Inter Miami rapporte que Lionel Messi souffre d'une « surcharge » et d'une « fatigue musculaire » au niveau des ischio-jambiers, alors que la star argentine devrait, selon certaines informations, disputer la Coupe du monde

Inter Miami CF vs Philadelphia Union
Inter Miami CF
Philadelphia Union
Major League Soccer
L. Messi
Argentine

L'Inter Miami a fait le point sur l'état de santé de Lionel Messi après la sortie du joueur de 38 ans, dimanche, lors de la rencontre face au Philadelphia Union, en raison d'un problème physique. Après des examens complémentaires réalisés lundi, le club a annoncé un diagnostic initial de « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d'Achille gauche ». Son retour à la compétition dépendra de ses « progrès cliniques et fonctionnels ».


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    Il devrait être prêt pour la Coupe du monde.

    Bien qu’Inter Miami n’ait pas communiqué de calendrier précis sur le retour de Messi, le journaliste spécialisé Fabrizio Romano indique que l’attaquant argentin devrait être prêt à temps pour le coup d’envoi de la Coupe du monde en juin.



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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Bilan de la saison de Messi jusqu’ici

    Messi a pris part à l’ensemble des matchs de Miami cette saison, hormis une rencontre, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en championnat. Il demeure le détenteur en titre du trophée de MVP, qu’il a conquéri lors des deux dernières saisons.

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    Le programme à venir de l'Argentine

    Avant de lancer la défense de son titre le 16 juin à Kansas City face à l’Algérie, La Selección disputera deux matchs amicaux.

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?

    Les Herons vont observer une longue pause avant de retrouver la compétition ; leur prochain match de championnat est programmé le 22 juillet. Actuellement deuxièmes de la Conférence Est avec 31 points après 15 journées, ils préparent sereinement cette seconde partie de saison.