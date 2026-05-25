L'Inter Miami rapporte que Lionel Messi souffre d'une « surcharge » et d'une « fatigue musculaire » au niveau des ischio-jambiers, alors que la star argentine devrait, selon certaines informations, disputer la Coupe du monde

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L'Inter Miami a fait le point sur l'état de santé de Lionel Messi après la sortie du joueur de 38 ans, dimanche, lors de la rencontre face au Philadelphia Union, en raison d'un problème physique. Après des examens complémentaires réalisés lundi, le club a annoncé un diagnostic initial de « surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d'Achille gauche ». Son retour à la compétition dépendra de ses « progrès cliniques et fonctionnels ».