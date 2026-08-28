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L’Inter Miami nomme Kily Gonzalez, ancien coéquipier de Lionel Messi en Argentine, comme nouvel entraîneur principal pour remplacer Guillermo Hoyos
Une nouvelle ère commence dans le sud de la Floride
L’Inter Miami a agi avec détermination pour enrayer sa récente mauvaise passe en nommant l’ancien ailier de Valence et de l’Inter Milan, Kily Gonzalez, comme nouvel entraîneur principal. Le club a annoncé cette décision jeudi, confirmant que Gonzalez succédera à Hoyos, qui dirigeait l’équipe de manière permanente après un intérim réussi. Cette décision intervient à un moment où les Herons traversent une période difficile, restant actuellement sur une série de cinq matches sans victoire.
Le club a publié un communiqué officiel pour clarifier la période de transition, en précisant que le nouvel entraîneur n’est pas encore prêt à prendre sa place au bord du terrain. « Inter Miami CF announced today that it has reached an agreement with Cristian Alberto "Kily" Gonzalez to become the Club’s new First Team head coach, » indique le communiqué. « Gonzalez prendra officiellement ses fonctions une fois qu’il aura reçu les permis de travail correspondants. Guillermo Hoyos continuera provisoirement à la tête de l’équipe jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur principal et de son staff. »
- AFP
Retrouvailles avec un coéquipier
L’un des aspects les plus intéressants de cette nomination réside dans la relation déjà existante entre Gonzalez et le capitaine du club, Messi. Les deux hommes ont été coéquipiers en sélection argentine en 2005, partageant le terrain lors des qualifications à la Coupe du monde contre le Pérou et l’Uruguay. Ce type de familiarité est devenu un thème récurrent pour la franchise, puisque chaque entraîneur ayant pris les commandes durant le passage de l’Argentin en MLS entretenait déjà un lien préexistant avec Messi.
Si l’alchimie personnelle est évidente, le technicien de 52 ans arrive avec un parcours d’entraîneur qui a suscité certaines interrogations. Il a auparavant dirigé des clubs de l’élite argentine comme Rosario Central, Union de Santa Fe et Platense, mais il n’a pas encore remporté de trophée majeur en tant qu’entraîneur. Son pedigree en tant que joueur, en revanche, ne souffre d’aucune contestation, lui qui a connu une carrière marquante en Europe avec Saragosse et Valence en Liga avant un transfert très médiatisé vers l’Inter Milan, géant de la Serie A.
- Imagn
La fin du chapitre Hoyos
Hoyos quitte son poste d'entraîneur principal après un mandat entamé dans un contexte de transition. Initialement directeur sportif du club, il a pris les commandes en tant qu'entraîneur intérimaire en avril pour remplacer Javier Mascherano. Son impact initial a été indéniable, puisqu'il a signé le meilleur début de mandat de l'histoire du club pour un entraîneur.
Dans son annonce officielle, le club a exprimé sa gratitude pour les services rendus, en ajoutant : « Inter Miami souhaite tout particulièrement souligner et remercier Hoyos pour son engagement et son entière dévotion envers le club, démontrés par sa volonté d'assumer ce rôle durant cette période, qui a débuté en avril dernier. » Si les résultats ont fini par retomber, Hoyos a joué un rôle essentiel pour permettre à l'équipe de rester compétitive dans la Conférence Est.
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À la recherche de la formule gagnante
Le timing de ce changement laisse penser que la direction de l’Inter Miami estimait qu’un regard neuf était nécessaire pour éviter un effondrement en fin de saison. Les Herons n’ont plus goûté à la victoire en championnat depuis le 25 juillet, une disette qui menace de compromettre leur quête de la MLS Cup. L’attention se porte désormais sur la manière dont Gonzalez organisera un effectif rempli de stars, avec notamment Luis Suarez et Messi.
Les attentes restent extrêmement élevées à Fort Lauderdale, où tout résultat autre qu’un trophée est considéré comme une déception compte tenu de l’investissement consenti dans l’effectif. Gonzalez fait face à un défi immédiat : mettre en place ses idées tactiques alors que la pression de la course aux play-offs s’intensifie. Les supporters seront impatients de voir si le lien rosarino entre le nouvel entraîneur et son joueur vedette peut apporter l’étincelle nécessaire pour propulser Miami de nouveau en tête du classement.
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