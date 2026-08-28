L’Inter Miami nomme Kily Gonzalez, ancien coéquipier de Lionel Messi en Argentine, comme nouvel entraîneur principal pour remplacer Guillermo Hoyos

L’Inter Miami a agi avec détermination pour enrayer sa récente mauvaise passe en nommant l’ancien ailier de Valence et de l’Inter Milan, Kily Gonzalez, comme nouvel entraîneur principal. Le club a annoncé cette décision jeudi, confirmant que Gonzalez succédera à Hoyos, qui dirigeait l’équipe de manière permanente après un intérim réussi. Cette décision intervient à un moment où les Herons traversent une période difficile, restant actuellement sur une série de cinq matches sans victoire.

Le club a publié un communiqué officiel pour clarifier la période de transition, en précisant que le nouvel entraîneur n’est pas encore prêt à prendre sa place au bord du terrain. « Inter Miami CF announced today that it has reached an agreement with Cristian Alberto "Kily" Gonzalez to become the Club’s new First Team head coach, » indique le communiqué. « Gonzalez prendra officiellement ses fonctions une fois qu’il aura reçu les permis de travail correspondants. Guillermo Hoyos continuera provisoirement à la tête de l’équipe jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur principal et de son staff. »



